Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2020, với tổng doanh thu thuần đạt 1.730 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 39 tỉ đồng, tăng số lượng xe cuối kỳ lên gần 30.000 xe.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của Mai Linh đặt trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Tuy nhiên, tập đoàn này đặt mục tiêu là đổi mới toàn diện, tăng tốc bứt phá trong hoạt động kinh doanh để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận; tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc của tập đoàn.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của Tập đoàn Mai Linh trong năm 2020 là phát triển và ứng dụng công nghệ để hội nhập với nền kinh tế 4.0; chuyển đổi từ taxi truyền thống sang taxi công nghệ. Kế hoạch đến sau năm 2021 Mai Linh sẽ có 20.000 xe taxi công nghệ.

Với tầm nhìn “Một Mai Linh”, Mai Linh không chỉ là taxi mà là một hệ sinh thái vận tải, bao gồm taxi, xe hợp đồng, xe cho thuê, xe buýt, xe đường dài, tàu cao tốc; logistic đầu cuối (phát chuyển nhanh, vận chuyển hàng hóa); dịch vụ du lịch ; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe; cứu pan, cứu hộ 24/7…

Theo tài liệu đại hội cổ đông, kết thúc 2019, báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Mai Linh ghi nhận các chỉ tiêu kinh doanh chính với tổng tài sản đạt 4.831 tỉ đồng, doanh thu thuần đạt 2.217 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế lãi nhẹ 2 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn năm 2019 có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu từ hoạt động taxi/tổng doanh thu năm 2019 đạt 83,1%; tỷ lệ này tăng so với năm 2018 (81,3%).

Tổng tài sản của Tập đoàn giảm -3,4% so với cùng kỳ 2018 do tiếp tục tái cơ cấu tài chính, giảm nợ dài hạn. Tương ứng, tổng nợ phải trả đến cuối 2019 cũng đã giảm -4% so với cùng kỳ 2018.