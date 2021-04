Masan Group đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 tăng hơn 200%

Kết thúc năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group đạt 77.218 tỉ đồng, tăng 106,7% so với mức 37.354 tỉ đồng trong năm 2019 và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông công ty đạt 1.234 tỉ đồng. Riêng MCH đánh dấu cột mốc quan trọng khi doanh thu thuần lần đầu tiên đạt mức 1 tỉ USD, tăng 27,2% so với năm 2019 và doanh thu thuần của MML đạt 16.119 tỉ đồng tăng, 16,8% so với năm 2019.