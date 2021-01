Doanh thu Tập đoàn Masan tăng trưởng gấp đôi

Ngày 29.1, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) công bố kết thúc năm 2020, công ty hoàn thành mục tiêu tài chính đề ra với doanh thu thuần hợp nhất đạt 77.218 tỉ đồng, tăng hơn gấp đôi hay tăng 106,7% so với mức 37.354 tỉ đồng trong năm 2019. Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của Masan đạt 265 tỉ đồng trong Quý 4/2020 và 1.234 tỉ đồng trong năm 2020.

Cụ thể, The CrownX (Công ty nắm giữ lợi ích của MSN tại VinCommerce và Masan Consumer Holdings) vươn lên trở thành công ty kinh doanh trong lĩnh vực tiêu dùng đứng thứ 2 về doanh thu tại Việt Nam. Năm 2020, The CrownX đạt doanh thu thuần 54.277 tỉ đồng, xấp xỉ 2,5 tỉ USD. Trong đó, quý 4/2020, VinCommerce đạt lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) dương 0,2 % với lợi nhuận 16 tỉ đồng, hoàn tất giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi; Doanh thu trên mỗi m2 của VinMart + tăng trưởng hai chữ số, đạt mức 10,7% vào năm 2020. Hay công ty Masan Consumer Holdings (MCH) lần đầu tiên có doanh thu thuần đạt mức 1 tỉ USD vào năm 2020. Doanh thu thuần và EBITDA tăng trưởng lần lượt 27,2% và 22,4% so với năm 2019. Còn Masan MEATLife (MML) có doanh thu thuần năm 2020 tăng 16,8% lên 16.119 tỉ đồng, biên EBITDA năm 2020 đạt mức 11,7%. Tương tự, công ty Masan High-Tech Materials (MHT) cũng ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 57,8% chủ yếu nhờ vào hợp nhất HCS vào tháng 6/2020 và biên EBITDA đạt 19,3% cho năm tài chính 2020…