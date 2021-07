Mất nhiều thời gian để mua thịt, rau ở siêu thị

Trong khi việc mua thịt heo ở siêu thị, cửa hàng gặp nhiều khó khăn thì một số cá nhân bán qua mạng vẫn có nguồn thịt ổn định. Chị K.N (bán hàng trong nhóm Chợ Cô Ba) cho biết cửa hàng bán heo nóng nên khách hàng đặt thịt heo ngày hôm trước thì hôm sau sẽ giao đến tận nhà.

Heo được chuyển từ Đồng Nai lên và mấy hôm nay giá thịt heo trên thị trường tăng hằng ngày. Thế nhưng cửa hàng vẫn giữ giá heo không tăng như ba chỉ giá 180.000 - 200.000 đồng/kg, sườn cốt lết từ 150.000 đồng/kg, sườn non 220.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg ... Cửa hàng không hạn chế số lượng đặt hàng như những nơi khác nhưng nếu khách có nhu cầu đặt nhiều thì báo trước để cửa hàng chuẩn bị. Riêng đối với hàng thịt heo chuyển từ khu vực miền Trung vào đến TP.HCM có giá cao hơn từ 20.000 - 50.000 đồng/ký do chi phí vận chuyển tăng, chẳng hạn thịt ba chỉ 300.000 đồng/kg, sườn non 300.000 đồng/kg, nạc dăm 220.000 đồng/kg...