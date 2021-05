MB xử lý nhân viên lộ thông tin tài khoản Hoài Linh

Trong những ngày qua, dư luận tiếp tục quan tâm đến những thông tin phản ánh sự việc nghệ sĩ Hoài Linh trong công tác từ thiện và sao kê tài khoản đăng lên mạng xã hội được cho là do “nhân viên của ngân hàng đăng tải”. Ngân hàng MB đã kiểm tra và xác minh sự việc trên, phát hiện một cá nhân làm việc tại ngân hàng để lộ lọt thông tin của khách hàng, vi phạm nghiêm trọng quy định của ngân hàng. MB đã đình chỉ công việc cá nhân này và sẽ tổ chức thi hành kỷ luật với hình thức cao nhất, đồng thời đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Ngân hàng MB cam kết sẽ có các biện pháp nghiêm khắc đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin của khách hàng. Ngân hàng sẽ có biện pháp kỷ luật thỏa đáng cá nhân để lộ, lọt thông tin, không tuân thủ quy định đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của ngân hàng.

Ngân hàng khẳng định sự việc lộ thông tin trên không do hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng bị sự cố hay bị hacker tấn công. Hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng được xây dựng dựa trên những nền tảng công nghệ và bảo mật tiên tiến nhất thế giới hiện nay, tỷ lệ giao dịch online của ngân hàng đạt 90% với hàng 100 triệu giao dịch an toàn. Đối với sản phẩm APP MB, thông tin giao dịch được bảo vệ bởi 3 lớp hàng rào bao gồm hệ thống bảo vệ ứng dụng eMB với tính năng từ chối cài đặt với thiết bị không an toàn, chống dịch ngược code và khóa bảo vệ dữ liệu nhạy cảm; lớp mã hóa bảo vệ khi ứng dụng truyền tin đến máy chủ dịch vụ tại ngân hàng đảm bảo dữ liệu toàn vẹn và không thể xâm phạm. Hàng rào bảo vệ cuối cùng được xây dựng trên từng tính năng mà Ebank cung cấp (khi áp dụng công nghệ Smart eKYC để định danh khách hàng thì sử dụng thêm AI để xác thực khuôn mặt và giọng nói; sử dụng Digital OTP thế hệ 3.0 có bổ sung công nghệ bảo mật Dynamic Key đang được sử dụng cho chính phủ Singapore ...).