Metro số 1 lại... lùi đích

Từ đầu năm đến nay, thông tin về sự cố lệch gối cầu tại tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân TP. Từ lãnh đạo cho tới các chuyên gia của Tổ công tác độc lập, ai cũng mong sự cố chỉ xảy ra trên 1 - 2 vị trí và sẽ nhanh chóng xác định được nguyên nhân, tìm ra phương án giải quyết để dự án vẫn có thể giữ lịch chạy thương mại vào cuối 2021, như quyết tâm TP đã đề ra. Thế nhưng, mỗi thông tin thêm 1 vị trí gối cầu bị phát hiện xê dịch không rõ lý do, nỗi lo lùi đích toàn tuyến càng tăng lên.

Không chỉ gặp sự cố kỹ thuật, đến nay, tuyến metro số 1 vẫn chưa xác định được giá trị ODA cấp phát còn lại do chưa thống nhất về áp dụng đồng tiền giữa các bộ nên TP vẫn chưa nhận được vốn giải ngân từ T.Ư. Hơn 4.000 tỉ đồng ngân sách TP tạm ứng để thực hiện dự án trong quá trình hoàn thành thủ tục nâng tổng mức đầu tư, đến nay vẫn chưa được hoàn lại.

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện các hợp đồng kéo dài, một số nội dung của hợp đồng gốc đã không còn phù hợp với tình hình triển khai thực tế, dẫn đến yêu cầu phải ký kết các phụ lục điều chỉnh hợp đồng. Những vướng mắc về vốn và phụ lục hợp đồng khiến công tác đào tạo lái tàu đang phải ngưng trệ, kế hoạch cho tàu lăn bánh chạy thử vào tháng 9 cũng không còn được đảm bảo.

Trước đó, trong bản kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và các năm tiếp theo gửi UBND TP.HCM, MAUR cũng đã đề cập việc dự kiến vận hành thử toàn tuyến metro số 1 và khai thác thương mại trong năm 2022. Nguyên nhân, do năm 2020, tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp đã làm gián đoạn việc nhập cảnh chuyên gia nước ngoài, nhập vật liệu thi công dự án. Một số gói thầu do ảnh hưởng tình hình dịch dẫn đến chậm so với kế hoạch, điển hình như đoàn tàu metro số 1 đầu tiên tới tháng 10.2020 mới có thể nhập khẩu về nước, trễ tới 6 tháng...