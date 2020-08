Mở đường tới thành phố sáng tạo phía Đông

Đây không phải lần đầu tiên ý tưởng kéo dài tuyến metro số 1 được đặt ra. Từ năm 2016, cả 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị kéo dài tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP tới 2 địa phương này. Khi đó, UBND tỉnh Đồng Nai “xin” kéo dài tuyến metro số 1 đến ngã ba Vũng Tàu với chiều dài 4,7 km. Tương tự, UBND tỉnh Bình Dương cũng kiến nghị cần kéo dài tuyến metro số 1 thêm 1,8 km đến điểm cuối gần đường Mỹ Phước - Tân Vạn (TP.Dĩ An). Kiến nghị của 2 địa phương nhận được sự đồng thuận của TP.HCM và các bên đã cùng nhóm nghiên cứu của Nhật Bản (Công ty Nippon Koei) thực hiện nghiên cứu tiền khả thi cho dự án. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan, dự án phải tạm dừng và cho đến cuối năm 2019, khi tuyến metro số 1 đang dần tăng tốc về đích, các đơn vị đã rục rịch tái khởi động dự án này.

Trong cuộc họp gần nhất với UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty Nippon Koei cho biết đã làm việc với cả 3 địa phương để thống nhất về chủ trương đầu tư, nhằm tiếp tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Nippon Koei đề xuất, đoạn metro kéo dài sẽ là một dự án độc lập với tuyến metro số 1 hiện hữu, như vậy các thủ tục đầu tư sẽ thuận lợi hơn. Theo nghiên cứu của đơn vị tư vấn, dự án tuyến metro kéo dài có hướng tuyến cụ thể: từ Ga Suối Tiên hiện nay kéo dài thêm 2 km đến khu vực Bình Thắng (TP.Dĩ An, Bình Dương), xây dựng 1 nhà ga tại đây, sau đó tuyến metro sẽ tách ra đi theo 2 hướng về TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và đi trung tâm TP.Dĩ An (Bình Dương). Hướng tuyến đi về TP.Biên Hòa hiện chưa có các điểm ga cố định mà chỉ là các nhà ga giả định nên cần phải tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu. Đồng thời, mới đây nhóm nghiên cứu có thông tin về Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 sẽ chuyển đổi công năng thành khu dân cư, do đó đơn vị tư vấn sẽ phải tính toán để xác định hướng tuyến và điểm xây dựng nhà ga ở khu vực này.