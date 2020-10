Mở 'xa lộ' vào châu Âu trong tâm dịch

Việt Nam hiện là thành viên tham gia và ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA có hiệu lực tính hết tháng 9.2020: 1. Hiệp định AFTA được ký bởi 10 quốc gia trong ASEAN có hiệu lực từ năm 1993 2. Hiệp định ACFTA giữa ASEAN và Trung Quốc, có hiệu lực từ năm 2003 3. Hiệp định AKFTA giữa ASEAN và Hàn Quốc , có hiệu lực từ năm 2007 4. Hiệp định AJCEP giữa ASEAN và Nhật Bản, có hiệu lực từ năm 2008 5. Hiệp định VJEPA giữa Việt Nam và Nhật Bản, có hiệu lực từ năm 2009 6. Hiệp định AIFTA giữa ASEAN và Ấn Độ, có hiệu lực từ năm 2010 7. Hiệp định AANZFTA giữa ASEAN và Úc, New Zealand, có hiệu lực từ năm 2010 8. Hiệp định VCFTA giữa Việt Nam và Chile, có hiệu lực từ năm 2014 9. Hiệp định VKFTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc, có hiệu lực từ năm 2015 10. Hiệp định Việt Nam - EAEU FTA giữa Việt Nam và Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, có hiệu lực từ năm 2016 11. Hiệp định CPTPP (tiền thân là TPP) giữa các nước Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore , Brunei, Malaysia, có hiệu lực từ cuối 2018 đầu 2019 12. Hiệp định AHKFTA giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc), có hiệu lực từ năm 2019 13. Hiệp định EVFTA, giữa Việt Nam và EU (gồm 27 nước thành viên), có hiệu lực từ ngày 1.8.2020 Ngoài ra, Việt Nam đang đàm phán 3 FTA: RCEP (ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand), khởi động đàm phán từ 3.2013, dự kiến ký kết vào cuối năm nay 2020; Việt Nam-EFTA (Việt Nam, Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein), khởi động đàm phán vào tháng 5.2012; Việt Nam - Israel FTA (Việt Nam và Israel), khởi động đàm phán từ tháng 12.2015.