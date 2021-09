Mọi hàng hóa, dịch vụ đều tăng trừ thu nhập

Trong khủng hoảng, vàng luôn được coi là nơi trú ẩn an toàn cho cả cá nhân và tổ chức. Thế nhưng tại thị trường nội địa, trú ẩn vào kim loại quý lại hết sức rủi ro bởi bất chấp không có giao dịch, ngay cả có vàng muốn bán cũng không ai mua thì giá vàng vẫn tăng kỉ lục. Có thời điểm, cao hơn giá vàng thế giới tới hơn 8 triệu đồng/lượng

Không giao dịch, vàng vẫn đắt đỏ

Giá vàng cao đẩy nhiều người có nhu cầu về vàng gặp nhiều rủi ro. Đầu năm 2021, ông Nguyễn Sơn (Q.7, TP.HCM) cần tiền nên vay mượn 10 lượng vàng miếng SJC của người thân bán được gần 560 triệu đồng mua căn hộ chung cư. Ông Sơn nói, cũng không muốn vay vàng vì biết nhiều rủi ro nhưng người thân chỉ có vàng nên đành "liệu". Thời điểm đó, giá mua vàng là 55,9 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 56,5 triệu đồng/lượng. Nay chuẩn bị đến hạn trả nợ mà giá vàng vẫn đứng ở mức cao, lên 57,45 triệu đồng/lượng khiến ông Sơn than trời khi thu nhập giảm do dịch Covid-19 kéo dài nhiều tháng trong khi món nợ lại phình to ra. Tính ra, mỗi lượng ông Sơn đang lỗ 1,55 triệu đồng nên phải bù thêm 15,5 triệu đồng cùng với nợ gốc mới đủ mua được 10 lượng. "Tôi đang xin người thân trả nợ vào cuối năm nếu tình hình dịch ổn sau ngày 15.9, còn không cho qua năm sau chứ bây giờ mà trả ngay thì không đủ khả năng"- ông Sơn buồn bã nói.