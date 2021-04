Mối nguy cá tầm nhập từ Trung Quốc

Ngày 2.4, một tin rao bán cá tầm trên nhóm “Tôi là dân T.P” đặc biệt gây chú ý cho các bà nội trợ ở TP.HCM vì giá rẻ sốc. Trong khi cá tầm sống bán tại các cửa hàng chuyên hải sản nổi tiếng và trong siêu thị tại TP.HCM giá từ 270.000 - 280.000 đồng/kg thì trên trang này rao chỉ 85.000 đồng/kg, trung bình mỗi con nặng từ 700 - 900 gr.

Thực tế, thị trường cá tầm đang “vàng thau lẫn lộn” mà không chỉ với người mua, người bán cũng không phân biệt được xuất xứ cá, ngoại trừ căn cứ vào… giá cả. Bà Minh Trang, chuyên kinh doanh sỉ các loại thủy hải sản khu vực chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM), cho hay cá tầm tươi loại 1 bán sỉ giá 250.000 đồng/kg là thấp nhất. Loại này chỉ có nhà hàng sang trọng mới mua và bán ra gấp 2 - 3 lần so với giá gốc, từ 600.000 - 800.000 đồng/kg. Còn loại nhỏ chưa tới 1 kg/con, giá tầm 200.000 - 220.000 đồng/kg. Tuy nhiên, loại này thường lẫn lộn giữa cá nuôi trong nước và cá nhập về từ Trung Quốc.

“Rất nhiều người rao bán cá tầm Đà Lạt nhưng trộn lẫn cá tầm sống từ Trung Quốc. Khi mua sỉ, không thể cầm từng con để “soi” được, nên tùy vào uy tín nơi mình mua hàng mà biết thôi. Đặc biệt, cá Trung Quốc hiện nay về nhiều, đa số hàng tiểu ngạch, dân chuyên môn trong ngành thủy sản, có nghiên cứu mới phân biệt nổi, chứ người bán như chúng tôi, không biết được loại nào đang cấm bán, loại nào đang không, vì nhìn vào na ná nhau hết à”, bà Trang thông tin.

Với cá tầm rao bán giá dưới 100.000 đồng/kg với lời giải thích “chết ngộp”, bà Trang khẳng định: “Cá đông lạnh từ Trung Quốc về đó. Hàng đó trước ít, vì bên hải quan chưa siết kiểm tra. Vài tuần nay, phía hải quan ngoài kia (ý nói hải quan tại các cửa khẩu biên giới giáp ranh với Trung Quốc - PV) tăng cường kiểm tra, giữ lại nên cá nhập về bị chết, chở vào bán rẻ. Thực tế với giá đó cũng không rẻ vì cá tầm mua từ Trung Quốc có giá bèo lắm và chết rồi cấp đông thì chất lượng giảm, khác hoàn toàn cá sống được chế biến trong nhà máy, rồi cấp đông. Không biết họ nuôi bằng thứ thức ăn tăng trọng gì mà cá tầm đông lạnh thịt ăn bở vô cùng”.

Theo các nhà nuôi cá tầm tại H.Lạc Dương (Lâm Đồng), chính cá tầm được đưa vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch trong thời gian qua đã “giết chết” nghề nuôi cá tầm mới được thai nghén vài năm qua của Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Chức (Lâm Đồng) cho biết giá bán cá tầm tại hồ từ nhiều năm qua thấp nhất là 200.000 đồng/kg, thường giá cao tầm 230.000 - 240.000 đồng/kg, tùy thời điểm. Thế nhưng năm qua đại dịch Covid-19 nên không khách, giá rớt xuống 150.000 đồng/kg, lỗ “sặc máu” vẫn không có người mua, nên năm nay nhiều gia đình giải nghệ, bỏ hồ, không nuôi nữa. “Vẫn biết do dịch nên gà vịt, cá tôm gì cũng bị rớt giá, nhưng cá tầm trong nước rớt giá và không ai mua một phần do cá từ Trung Quốc nhập lậu tràn vào nhiều quá”, ông Chức khẳng định.

Không chỉ có cá tầm nhập lậu theo phản ánh của các nhà kinh doanh, cá tầm nhập theo đường chính ngạch vẫn đang có vấn đề lớn. Ngày 30.3 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có thông tin đến báo chí cảnh báo tình trạng nhập khẩu cá tầm theo đường chính ngạch, có giấy phép được nhập hẳn hoi, nhưng kết quả kiểm tra thì khai cá tầm chủng loại này, nhưng nhập chủng loại khác, toàn loại không thuộc danh mục được cho phép nhập bởi Tổng cục Thủy sản, không được cấp giấy chứng nhận bởi Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam.

Cụ thể, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3, có 2 trường hợp nhập khẩu cá tầm chính ngạch từ Trung Quốc đều vi phạm. Đó là trường hợp với Công ty TNHH đầu tư - XNK An Hưng nhập khẩu 12 tấn cá tầm từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Lạng Sơn. Loại cá khai là Xiberi từ Trung Quốc, chủng loại này nằm trong danh mục cho phép nhập cá tầm sống của Việt Nam. Thế nhưng, kết quả giám định của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 cho thấy: 3 mẫu cá tầm trong lô hàng này không đúng chủng loại với khai hải quan và giấy phép nhập khẩu do Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cấp trước đó. Trường hợp thứ 2 là Công ty TNHH nông lâm thủy sản Đức Vui nhập khẩu 9,2 tấn cá tầm sống qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tờ khai hải quan cũng ghi cá tầm Xiberi xuất xứ Trung Quốc. Kết quả cả 6 mẫu cá trong lô hàng này cũng y như trên, không đúng chủng loại với tờ khai hải quan và giấy phép nhập khẩu do Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cấp.