Một doanh nghiệp 'tí hon' muốn đầu tư dự án Saigon One Tower

Mới đây Công ty cổ phần Di sản quốc tế Hồ Tràm đăng ký với UBND TP.HCM xin đầu tư dự án Saigon One Tower . Đây được xem là dự án có vị trí đắc địa bậc nhất tại TP.HCM nhưng đã dừng thi công mấy năm nay sau khi đã xây dựng được khoảng 80% khối lượng công việc.

Được biết, Công ty cổ phần Di sản quốc tế Hồ Tràm thành lập vào ngày 22.11.2019, trụ sở đặt tại 33 Đường số 8, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, TP.HCM, với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Tại thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 300 triệu đồng, ông Nguyễn Quốc Long nắm 50% cổ phần, là Giám đốc và cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty; ông Lê Nguyên Thành nắm 30% cổ phần và ông Lê Quang Ngọc nắm 20% cổ phần. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, vốn thực góp của các cổ đông chỉ là 10 triệu đồng.

Được biết, ông Nguyễn Quốc Long cũng đang đứng tên tại Công ty cổ phần Du lịch Hồ Tràm và Công ty cổ phần Quốc tế Hồ Tràm. Công ty cổ phần Du lịch Hồ Tràm vào đầu năm 2014 từng công bố ký kết cùng Công ty Dragon Best International (trụ sở Hồng Kông) hợp đồng nguyên tắc về việc tham gia đầu tư vào 3 dự án lớn ở Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên tới 100 tỉ USD gồm: dự án tại Ba Son và Tân Cảng (TP.HCM) với tổng vốn đầu tư 32 tỉ USD; dự án khu du lịch sinh thái quốc tế Hồ Tràm và mở rộng thị trấn Phước Bửu tại huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với tổng vốn đầu tư 18 tỉ USD và dự án khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y với tổng vốn đầu tư lên đến 50 tỉ USD. Nhưng đến nay, các dự án này vẫn nằm trên giấy.

Dự án Saigon One Tower (nằm trên đường Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM) do Công ty cổ phần Sài Gòn One Tower làm chủ đầu tư, trong đó bao gồm các Công ty cổ phần M&C, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – Saigontourist, Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á và Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 6.672 m2, mật độ xây dựng 46% với quy mô 41 tầng (không tính 5 tầng hầm và 3 tầng kỹ thuật), tổng vốn đầu tư 256 triệu USD (tương đương 5.000 tỉ đồng thời điểm đó). Theo thiết kế, công trình cao 185 m, gồm khu căn hộ 180 căn và khu văn phòng.