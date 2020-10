Mưa bão kéo dài : sản lượng rau, hoa sụt giảm, giá tăng cao

Chiều 18.10, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và bão, Đà Lạt có mưa kéo dài khiến sản lượng rau, hoa sụt giảm đáng kể, cung không đủ cầu.

Rau bị hư hại, sản lượng giảm

Vườn rau bị ngập úng do mưa bão kéo dài

Giá rau xà lách các loại tăng vọt lên trên 35.000 đồng/kg do sản lượng sụt giảm ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, tại vùng chuyên canh rau ở huyện Đơn Dương và Đức Trọng (phụ cận Đà Lạt), nhiều diện tích bị ngập úng. Theo ông Nguyễn Quang Liêm (xã Hiệp An, Đức Trọng), do mưa kéo dài hơn 2 tuần qua, vườn xà lách hơn 3 sào của gia đình ông bị “co” rễ, “cháy” lá không phát triển được. Nếu thu hoạch thì chỉ còn 30% sản lượng so với thời tiết bình thường, kéo theo chất lượng giảm. Phòng NN-PTNN Đơn Dương cho biết giá rau xà lách, hành lá, cà chua đều tăng, những ngày qua các mặt hàng trên bán tại vườn trên 20.000 đồng/kg.