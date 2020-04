Mua vàng, chứng khoán hay USD khi dầu lao dốc ?

Cơ hội bắt đáy cổ phiếu rẻ

Ông Phan Dũng Khánh, giảng viên tài chính Trường Doanh nhân Bizlight, nhận định với mức giá giảm âm lần đầu tiên trong lịch sử thị trường dầu, thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng tiêu cực đầu tiên, đặc biệt những cổ phiếu liên quan đến dầu. Còn thị trường vàng và thị trường phái sinh sẽ được hưởng lợi tích cực khi nhận được dòng tiền lớn đầu tư.

Điều này phản ảnh ngay phiên giao dịch hôm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam . Chốt phiên giao dịch ngày 21.4, hàng loạt cổ phiếu từ lớn đến nhỏ bị bán mạnh kéo VN-Index giảm 28,13 điểm, tương ứng giảm 3,54% xuống 766,84 điểm; HNX-Index cũng giảm 4,99 điểm, tương ứng 4,55% xuống 104,7 điểm. Cổ phiếu nhiều nhóm ngành như dầu khí, bất động sản, chứng khoán, xây dựng… đồng loạt sụt giảm với nhiều mã về giá sàn.

Theo ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng phân tích Công ty chứng khoán Mirae Asset Vietnam, khi nào dòng tiền tham gia thị trường vẫn ở trên mức 3.000 tỉ đồng/phiên thì thị trường vẫn chưa đáng lo ngại, mỗi khi cổ phiếu giảm mạnh thì nhà đầu tư sẽ mua vào tích lũy. Phiên hôm qua tổng trị giá giao dịch đạt hơn 7.100 tỉ đồng. Ông Minh nhận định, nhiều khả năng quý 2/2020 sẽ là quý có nhiều thông tin xấu nhất về kinh tế vĩ mô lẫn vi mô vì hầu hết doanh nghiệp đều ngưng hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng trong tháng 4 theo lệnh giãn cách xã hội. Tuy nhiên, điều đó không phải để bi quan mà có thể sẽ là cơ hội tốt nhất cho các nhà đầu tư chứng khoán . Bởi sau quý xấu nhất thì đến quý 3/2020 sẽ tích cực hơn khi nền kinh tế được khôi phục. Đặc biệt trong bối cảnh giá dầu đang lao dốc, cổ phiếu các nhóm ngành dầu khí , gas... sẽ bị tác động nặng nề vì các công ty này sẽ có kết quả kinh doanh không khả quan. Nhưng ngược lại, các doanh nghiệp có đầu vào từ nguồn gốc hóa dầu như nhựa, phân bón hoặc các công ty sử dụng trực tiếp nhiên liệu như logistics, vận tải và nhiều ngành khác đều hưởng lợi vì giảm được chi phí hoạt động.

Vàng hưởng lợi tăng giá

Ngày 21.4, giá vàng miếng SJC tăng 200.000 đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng với giá 47,55 triệu đồng/lượng, bán ra 48,2 - 48,22 triệu đồng/lượng. Kim loại quý đã tăng khá tốt trong vòng 1 tháng trở lại đây, cộng thêm 1,65 triệu đồng/lượng, tương ứng 3,5%. Nếu tính từ đầu năm, vàng đã tăng tới 5,5 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng 13%.

Dù vậy, kim loại quý trong nước 30 ngày qua đã tăng không “thần tốc” như trên thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 1.700 USD/ounce, nâng mức tăng trong vòng 1 tháng trở lại đây lên đến 200 USD/ounce, tương ứng 13,4%. Trước việc sụt giảm “thảm họa” của giá dầu, các chuyên gia, các định chế tài chính lớn trên thế giới đã không ngừng đưa ra các dự báo vàng tăng mạnh trong vài tháng tới. TD Securities vừa đưa ra dự báo vàng hướng đến mục tiêu 1.900 USD một ounce vàng chỉ trong 3 tháng. Quỹ đầu tư này đã thực hiện mua vàng ở mức giá 1.710 USD/ounce. Các gói hỗ trợ kinh tế khổng lồ từ các nước với mức lãi suất thấp sẽ tạo ra lạm phát trong những tháng tới là yếu tố giúp vàng tăng. Một số tổ chức nước ngoài còn dự báo vàng sẽ tăng lên mức 2.000 - 2.100 USD/ounce vào năm tới.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam (VGB), giữ quan điểm vẫn nên mua vàng tích trữ trong trung dài hạn bởi giá thế giới sẽ còn tiếp tục tăng. Thế nhưng người mua nên cân nhắc lựa chọn vàng nữ trang 4 số 9 hiện đang ở mức thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 2 triệu đồng/lượng.

“Những nhà đầu tư chịu đựng rủi ro kém thì chọn những kênh an toàn như trái phiếu, vàng, gói bảo hiểm kết hợp đầu tư. Còn những người chịu rủi ro hơn có thể tham gia thị trường phái sinh nhưng cần có kinh nghiệm, cũng như có thể dự trữ tiền mặt, USD, vàng”, ông Khánh khuyến cáo.

Ngược lại với vàng, giá USD hiện nay không còn sốt như cách đây 1 tháng. Hôm qua, các ngân hàng thương mại trong nước giảm giá USD 20 đồng, Eximbank mua vào còn 23.350 đồng/USD, bán ra 23.520 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do những ngày gần đây liên tục giảm. So với cách đây 1 tháng, USD đã giảm tới khoảng 400 đồng. Thông tin dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang ở mức kỷ lục 84 tỉ USD và nhà điều hành có thể can thiệp thị trường khi cần thiết đã “dập sóng” tăng giá của đồng bạc xanh.