'Muốn mua thịt heo rẻ lên ti vi mà mua!'

“Thương lái mua được giá heo hơi 70.000 đồng/kg từ CP rất ít, nhiều nhất chỉ 40%, còn lại mua ngoài giá cao hơn nhiều, mà mua qua khâu trung gian với giá 75.000 đồng, nên giá chở ra chợ đầu mối cũng phải 78.000 đồng/kg. Hiện có một số tỉnh ở miền Tây như Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh bán heo hơi 70.000 - 72.000 đồng, nhưng lên miền Đông thì không có giá đó đâu. Giá trung bình ở Đồng Nai hôm nay chính tôi mua 79.000 đồng/kg”, bà Trang - thương lái ở Đồng Nai khẳng định.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, ngày 4.4, theo phản ánh của một số tiểu thương, heo mảnh cuối buổi có giá 97.000 - 98.000 đồng/kg, nạc dẻo 115.000 đồng/kg. So với thời điểm trước ngày 1.4, giá heo mảnh tại chợ đầu mối cũng không giảm.

Giá thịt heo bán tại siêu thị cao ngất ngưỡng Ảnh: Hà Mai

Chính vì giá heo hơi còn “neo” cao, nên giá thịt heo bán lẻ tại chợ dân sinh và trong siêu thị hầu như chưa thay đổi, giá bán lẻ vẫn theo giá cũ của tháng 3, thậm chí cao hơn giá thịt bán trước tết. Tại siêu thị BigC Q.Tân Phú (TP.HCM), thịt sườn non heo giá 225.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 220.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi heo 161.000 đồng/kg, chân giò (móng) 128.000 đồng/kg… Đặc biệt, tại các siêu thị Co.op Mart khu vực TP.HCM, thịt heo của Vissan tăng mạnh, giá cao hơn nhiều so với siêu thị khác và so với chợ dân sinh. Cụ thể, sườn non 280.000 đồng/kg, ba rọi thường 179.000 đồng/kg, ba rọi rút xương lên đến 250.000 đồng/kg, sườn già 145.000 đồng/kg, cốt lết 200.000 đồng/kg. Trước Tết, thời điểm giá thịt tăng mạnh, thịt sườn non tại siêu thị Co.op Mart cao nhất là 252.000 đồng/kg.