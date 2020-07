Mỹ, Trung Quốc vẫn tăng mua tôm Việt Nam bất chấp Covid-19

Cụ thể, tôm xuất sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay đạt 323,3 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường này vươn lên vị trí dẫn đầu về nhập tôm Việt Nam, chiếm tỷ trọng 21,2%. Ở Mỹ, tôm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn so với các nguồn cung đối thủ nhờ sự ổn định cũng như sản xuất nhanh hơn sau Covid-19, trong khi Ấn Độ và Ecuador còn chịu tác động nặng nề của dịch. Các nhà chế biến và xuất khẩu tôm của Ấn Độ, Ecuador không chỉ chịu tác động bởi đơn hàng giảm mà ngay cả hoạt động sản xuất trong nước cũng bị đình trệ bởi lệnh phong tỏa, thiếu công nhân trong các nhà máy do họ không đi làm vì lo ngại bị nhiễm bệnh. Dù vậy, Ấn Độ vẫn là nguồn cung tôm lớn nhất cho Mỹ trong nhiều năm qua, chiếm 40% tổng lượng tôm nhập vào Mỹ.

Tương tự, tại thị trường Trung Quốc, xuất khẩu tôm Việt Nam sang nước này tháng 6 đạt 57,7 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Các nguồn cung tôm lớn cho Trung Quốc đều đang gặp khó khăn. Mới đây, Trung Quốc đình chỉ nhập tôm từ 3 công ty của Ecuador với lý do phát hiện virus corona trên bao bì sản phẩm. Xuất khẩu tôm Ấn Độ sang Trung Quốc cũng gặp khó do một số lô hàng bị trì hoãn thông quan tại các cảng Trung Quốc với lý do giám sát Covid-19.