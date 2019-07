'Thế chân' Trung Quốc, tôm bao bột Việt Nam vào Mỹ tăng mạnh

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhập khẩu tôm bao bột của nước này trong 5 tháng đầu năm nay đạt 17.748 tấn, trị giá 124,3 triệu USD, giảm 1% về khối lượng và tương đương về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam là 3 nguồn cung chính tôm bao bột cho Mỹ, lần lượt chiếm 31%, 26%, và 25% tổng giá trị nhập khẩu tôm bao bột của Mỹ.

Dù vẫn dẫn đầu xuất khẩu tôm bao bột vào thị trường Mỹ nhưng số lượng và giá trị xuất khẩu của nước này đã giảm khá mạnh. Cụ thể, Trung Quốc xuất khẩu 6.839 tấn, trị giá 38,3 triệu USD tôm bao bột sang Mỹ, giảm 33% về khối lượng và 36% về giá trị so với cùng kỳ 2018. Sự sụt giảm nguồn cung của thị trường này là do phải chịu thuế 25% do Mỹ áp với 200 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc từ hồi tháng 5.2019, dẫn tới sản lượng sụt giảm mạnh. Các nhà nhập khẩu Mỹ đang tìm các nguồn cung khác thay thế Trung Quốc.