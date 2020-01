Năm 2020 giá đất nền tăng ở một số khu vực

Mặc dù giao dịch giảm nhưng theo Bộ Xây dựng, những tháng cuối năm 2019 giá bất động sản lại có chiều hướng tăng. Trong đó, giá căn hộ chung cư quý 4/2019 tại Hà Nội tăng khoảng 0,54% so với cùng kỳ, giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Tại TP.HCM: giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,52% so với cùng kỳ, giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 9% so với cùng kỳ.