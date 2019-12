Nam A Bank đạt chuẩn quốc tế Basel II trước hạn

Nhận “mưa” giải thưởng từ các tổ chức uy tín

Mới đây, Nam A Bank cũng nhận được tin vui là đạt chuẩn chứng nhận ISO10002:2018 về hệ thống quản lý chất lượng và sự hài lòng khách hàng do Tổ chức Chứng nhận quốc tế TQCSI chứng nhận. Đây cũng là một trong những cơ sở tiền đề để Nam A Bank đẩy mạnh chất lượng dịch vụ 5 sao theo tiêu chuẩn 4P, tiến tới mục tiêu đạt chứng nhận về Chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn CEN/TS16880:2015. Trước đó, những nỗ lực của Nam A Bank trong hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững cũng được nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá cao như: Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh năm 2019 do IDG trao tặng; Năm năm liên tiếp đạt “Thương hiệu mạnh” do Thời báo kinh tế Việt Nam trao tặng; Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu Asia 2019 do Liên hiệp khoa học doanh nhân Việt Nam trao tặng, giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc - STP Award 2018” do Bank of New York Mellon (BNY Mellon) trao tặng…