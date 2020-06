Nan giải bài toán điện

Phát triển năng lượng là vấn đề mấu chốt bởi nhiệt điện than hiện chiếm tỷ trọng cao nhất và tiếp tục tăng từ 35% vào giữa năm 2015 lên 36% vào cuối năm 2015, dự kiến sẽ chiếm 49,3% vào năm 2020 và có thể tăng lên 55% vào năm 2025. Thế nhưng, phát thải khí CO2/kWh nguồn điện than ở mức 978 gram, cao nhất trong các nguồn (nhiệt điện dầu 891, khí đốt chu trình kết hợp 427, điện mặt trời 60 - 150, điện gió 3 - 22, điện nguyên tử 6, thủy điện 4). Trên thế giới, Mỹ đã thay thế than đá bằng khí đốt, Pháp dự kiến 2020 sẽ thay thế, Trung Quốc đang đóng cửa nhiệt điện than…; nhiều nước khác không phát triển nhiệt điện than.