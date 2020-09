Nên xem xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Điều tra đợt 2 tác động của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) lần thứ 2. Đợt thu thập thông tin được thực hiện từ ngày 10 - 20.9 và công bố kết quả vào cuối tháng 9. Mục đích của cuộc điều tra lần này nhằm thu thập thông tin về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; cũng như đánh giá mức độ hỗ trợ và sự lan tỏa của các chính sách của Chính phủ, các ngành đối với DN trong thời gian qua. Thông qua đó, Chính phủ, các ngành và địa phương có các chính sách, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh giúp DN ứng phó tốt hơn trước dịch Covid-19 lần 2. Trước đó, cuộc điều tra lần 1 đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN đã được thực hiện vào tháng 4. Kết quả điều tra 126.565 DN cho thấy, có tới 85,7% số công ty bị tác động bởi dịch Covid-19. Trong đó, một số ngành kinh tế có tỷ lệ DN chịu tác động tiêu cực cao, điển hình như: ngành hàng không 100%, dịch vụ lưu trú 97,1%, dịch vụ ăn uống 95,5%, hoạt động của các đại lý du lịch 95,7%, giáo dục và đào tạo 93,9%, tiếp đến là các ngành dệt may, sản xuất da, các sản phẩm từ da, sản xuất các sản phẩm điện tử, sản xuất ô tô đều có tỷ lệ trên 90%... M.Phương

Thu nhập bình quân tháng của lao động trong quý 2/2020 giảm 525.000 đồng so với quý trước và giảm 279.000 đồng so với cùng kỳ, xuống 5,2 triệu đồng. Đây là năm đầu tiên thu nhập của lao động trong quý 2 giảm so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm qua (giảm 5,1%).