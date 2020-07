Ngành bán lẻ hồi phục nhưng chưa khởi sắc

TP.HCM không có dự án bán lẻ mới từ nay đến cuối năm

Trong quý 2/2020, chỉ có dự án Vincom Megamall Thảo Điền (Q.2) mở rộng một phần diện tích hơn 3.000 m2 vốn được dùng làm văn phòng trước đây. Tổng diện tích bán lẻ khu vực TP.HCM không thay đổi nhiều so với giai đoạn cuối năm 2019, ước đạt hơn 1 triệu m2 diện tích thực thuê.

Tình hình kinh doanh của ngành bán lẻ Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã bắt đầu có những hồi phục tuy nhiên chưa thật sự khởi sắc. Theo thống kê của Google Mobility Index dựa trên định vị, số lượng người đến các trung tâm thương mại và mua sắm đã hồi phục 80% so với giai đoạn tháng 1.2020, vốn là tháng mua sắm sầm uất để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán . Tuy nhiên, theo thống kê của TP.HCM, tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ trong 6 tháng đầu năm vẫn giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó dịch vụ lữ hành giảm mạnh nhất, đến 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Tín hiệu tích cực đến từ doanh thu hàng hóa, tăng 10% so với cùng kỳ. Theo thống kê từ CBRE tại một số chuỗi nhà hàng tại Việt Nam, doanh thu trong tháng 6 đã hồi phục 40 - 70% so với giai đoạn trước dịch, tuy nhiên mức độ hồi phục khác nhau cho các vị trí.