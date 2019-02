Ngành công nghệ thông tin có lợi nhuận tăng 273%

Có 434 doanh nghiệp niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh cả năm 2018 (tính đến hết ngày 24.1) với tổng lợi nhuận ròng cả năm vừa qua đạt hơn 98.000 tỉ đồng, tăng khoảng 16% so với năm 2017. Trong đó, có 208 doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch 2018. Các công ty lớn có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong năm qua có thể kể đến là MBS (640%), DGC (586%) và NTC (230%)... Tuy nhiên mức tăng trưởng này có thể còn thay đổi lớn trong thời gian tới do nhiều doanh nghiệp đầu ngành chưa công bố kết quả kinh doanh.

Xét theo nhóm ngành thì công nghệ thông tin, hóa chất và bất động sản là những ngành tăng trưởng lợi nhuận "khủng" nhất, với tốc độ tăng lần lượt là 273%, 80% và 54% so với năm 2017. Ngành công nghệ thông tin có lợi nhuận tăng trưởng đột biến chủ yếu nhờ Công ty cổ phần Sara Việt Nam (SRA) với tăng trưởng 829% so với 2017 trong khi các doanh nghiệp lớn trong ngành như FPT và CMG chưa công bố số liệu.

Tương tự, ngành bất động sản đã có 26 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh cả năm 2018. Đạt lợi nhuận lớn nhất là DXG - Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh - với lợi nhuận gần 1.200 tỉ đồng, tăng 57% so với năm 2017 và NLG - Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long - với lợi nhuận 761 tỉ đồng, tăng 42%. Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản đã công bố đạt 4.671 tỉ đồng, tăng 54,1% so với năm 2017. Riêng hai doanh nghiệp lớn nhất ngành là VIC và VHM chưa công bố số liệu.

Ngành ngân hàng cũng có 11 trong số 17 đơn vị niêm yết đã công bố Báo cáo tài chính năm 2018 với tăng trưởng lợi nhuận ở mức 43,2%. Đáng chú ý là CTG - Ngân hàng Công thương Việt Nam - chưa công bố kết quả kinh doanh và có thể làm giảm lợi nhuận toàn ngành khi tín dụng quý 4 của ngân hàng này giảm hơn 26.000 tỉ đồng. Năm vừa qua, có 6 ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận trên 50%. Vietcombank tiếp tục giữ vai trò đầu ngành với lãi ròng gần 15.000 tỉ đồng, tăng hơn 61% so với năm 2017 và đóng góp 33% điểm tăng trưởng. Tiếp theo là Techcombank với gần 8.500 tỉ đồng lợi nhuận - đóng góp 19% điểm tăng trưởng toàn ngành. VIB - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam là ngân hàng bứt phá mạnh mẽ nhất với lợi nhuận đạt gần 2.200 tỉ đồng, tăng 95,1% so với năm 2017.

Tăng trưởng lợi nhuận của các ngành năm 2018

Thống kê cũng cho thấy ngành dịch vụ tài chính có lợi nhuận tăng 13,5% so với năm 2017, với FTS - Công ty cổ phần chứng khoán FPT - và MBS - Công ty cổ phần chứng khoán MB - là những điểm sáng với tăng trưởng lần lượt đạt 173,4% và 640,1%. Tuy nhiên lợi nhuận riêng trong quý 4/2018 của ngành này sụt giảm 17,7% so với quý 3/2018 do ảnh hưởng từ các công ty chứng khoán lớn như VCI, HCM, VND...

Ngược lại, lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp viễn thông và dầu khí đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 dẫn đầu sự sụt giảm lần lượt gần 78,7% và 53% so với năm 2017...