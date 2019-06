Ngày không tiền mặt, người dân tiêu tiền gì?

Trước đó, Ngân hàng nhà nước (NHNN), Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM) và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) đã chính thức chọn ngày 16.6 hàng năm là Ngày không tiền mặt. Trong ngày này các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được khuyến khích sử dụng khi mua sắm, giao dịch. Theo khảo sát của Thanh Niên, nhiều ngân hàng, siêu thị đã tổ chức các chương trình ưu đãi nhắm đến khách hàng.

Napas thông báo, từ 16.6 đến hết ngày 30.6, các giao dịch thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa qua POS của 36 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình "Ngày không tiền mặt với thẻ ghi nợ nội địa Napas" sẽ có cơ hội được tặng phiếu quà tặng du lịch nghỉ dưỡng trong nước trị giá 25 triệu đồng. Ngân hàng VPBank, Sacombank, HDBank... miễn phí mở thẻ, phí thường niên cho khách hàng. Các siêu thị như Vinmart, Saigon Coop cũng tặng voucher, khuyến mại thêm sản phẩm nếu khách hàng sử dụng thẻ, ví điện tử… để mua hàng.

Để người dân từ bỏ thói quen dùng tiền mặt , trong thời gian qua, một loạt sản phẩm công nghệ đã ra đời từ ví điện tử, tiền kỹ thuật số, ngân hàng số, thẻ tín dụng, ATM… Theo số liệu từ NHNN vừa công bố, đến 31.3.2019, số lượng giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng tăng 18,45% so với cùng kỳ năm 2018, với tổng giá trị giao dịch tăng 18,82% so với cùng kỳ năm 2018. Nhiều tính năng, tiện ích đã được tích hợp vào thẻ ngân hàng để sử dụng thanh toán hàng hóa, dịch vụ; đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, độ an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ.