Nghịch lý xuất khẩu gạo

Ngày 1 8.3 , Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề: Việt Nam là một nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới mà an ninh lương thực chỉ xếp 54/113 trong khi Singapore lại đứng đầu thế giới. Theo bảng xếp hạng mà Thủ tướng đề cập, tổng điểm của Việt Nam là 64,6 điểm. Yếu tố khiến Việt Nam bị xếp hạng thấp về an ninh lương thực chính là tiêu chí về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Tiêu chí này chỉ nhận được 51,7 điểm, thấp hơn tiêu chí tính sẵn sàng của lương thực 59,7 điểm, khả năng chi trả (người dân) 75,1 điểm. Nước có chỉ số lương thực an toàn và chất lượng cao nhất là Phần Lan, tới 91,8 điểm, xếp thứ 5 về mức độ an ninh lương thực. Cũng có nghĩa là chúng ta có làm ra nhiều nông sản thì an ninh lương thực cũng không được bảo đảm nếu nó không đạt chất lượng và an toàn.