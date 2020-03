Người dân không lo thiếu lương thực, thực phẩm trong dịch Covid-19

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NN-PTNT) chia sẻ tại hội nghị trực tuyến do Bộ tổ chức chiều nay, 12.3, về sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm, cả nước gieo cấy được trên 3 triệu ha lúa đông xuân với sản lượng ước đạt khoảng 20,3 triệu tấn; gieo trồng được 185.300 ha ngô. Diện tích trồng rau, đậu các loại cũng đạt 428.900 ha, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, nếu so sánh cùng kỳ năm ngoái, tổng đàn bò tăng 2,4%; đàn gia cầm tăng mạnh và hiện có khoảng 500 triệu con, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành chăn nuôi là chăn nuôi lợn sau dịch tả lợn châu Phi cũng đang trên đà hồi phục, đàn lợn tăng mạnh khi dịch bệnh dần được kiểm soát. Ở ngành thủy sản, tổng sản lượng ước đạt 1,02 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.