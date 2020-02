Dịch Covid-19 có chuyển biến mới

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ghi nhận thêm 29 ca tử vong vì dịch Covid-19 do vi rút Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong ngày 26.2, số liệu thấp nhất trong gần 1 tháng, theo Tân Hoa xã. NHC cũng xác nhận 433 ca nhiễm mới, tăng nhẹ so với ngày hôm trước. Tính đến ngày 27.2, Trung Quốc đại lục có 78.520 ca nhiễm, 2.744 trường hợp tử vong. WHO chỉ ra chuyển biến mới của dịch Covid-19 khi lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục thấp hơn phần còn lại của thế giới.