Người Hàn tấp nập sang Việt Nam du lịch

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1 ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 5% so cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng du khách đến từ Hàn Quốc trong tháng đạt 389.000 lượt, tăng 23%, lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia có lượng khách quốc tế tới VN nhiều nhất. Trước đó, dù luôn đứng sau Trung Quốc về số lượng nhưng xứ sở kim chi luôn dẫn đầu về tăng trưởng du khách đến VN. Cụ thể, khách Hàn Quốc đến VN trong 11 tháng năm 2018 đạt 3,1 triệu lượt người, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ 2017. Ngay trong tháng đầu năm 2018, lượng khách Hàn Quốc thậm chí đã tăng vọt lên tới 84%.

Trong số các điểm đến được lòng người Hàn, Đà Nẵng có sức hút lớn nhất. Theo số liệu của Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, năm 2017, địa phương này đã đón tới 1,3 triệu lượt khách Hàn, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm trước. Du khách Hàn đến Đà Nẵng tăng trưởng tới hơn 80% trong năm 2018 vừa qua, “vượt mặt” số lượng khách Trung Quốc - tăng 30%. Thực tế, hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng như Bà Nà Hills, cầu Vàng, Bảo tàng Đà Nẵng đông nghẹt khách Hàn. Trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp (Q.Sơn Trà) còn có cả những khu phố Hàn Quốc với rất nhiều nhà hàng, quán ăn có bảng quảng cáo in phụ đề tiếng Hàn. Tương tự, các điểm đến khu vực miền Trung như Huế, Hội An, Quảng Nam cũng ghi nhận sự tăng trưởng đột biến của du khách Hàn Quốc thời gian qua.