Người nước ngoài được phép mua nhà ở 16 dự án tại Hà Nội

Tại quận Hà Đông có 4 dự án gồm: Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc (TSQ Galaxy 1) do Công ty CP thương mại và đầu tư Toàn Cầu GTC làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc do Công ty CP thương mại và đầu tư Toàn Cầu GTC làm chủ đầu tư; Khu chung cư quốc tế Hoàng Thành City của Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành; Nhà ở chung cư để bán cho cán bộ, chiến sĩ công an TP Hà Nội do Công ty CP thương mại và đầu tư Linh Châu làm chủ đầu tư.