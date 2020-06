Người Sài Gòn 'tập tành' ăn thịt đông lạnh

Bớt ăn thịt “nóng” vì giá cao quá

Sáng cuối tuần, bà Lê Thanh Lan (ngụ Q.3, TP.HCM) ghé cửa hàng chuyên bán thịt đông lạnh trên đường Lê Văn Sỹ (Q.Tân Bình, TP.HCM) mua 2 kg sườn non đông lạnh Mỹ với giá 109.000 đồng/kg. Bà Lan cho biết, cuối tuần hai đứa cháu ngoại ở Long Khánh (Đồng Nai) lên chơi, rất thích món sườn non nướng mật ong, nên bà ngoại mua về để ướp nướng cho cháu. Đang lúc chờ nhân viên cắt máy từng cây sườn từ nguyên tảng sườn non vừa được chở về từ kho, bà Lan kể: “Ở chợ Phạm Văn Hai, sườn non bán 250.000 đồng/kg mà không có mỡ, nướng không ngon bằng sườn Mỹ, thịt cũng ít. Hơn nữa, tiền mua 2 kg sườn đông lạnh Mỹ không bằng giá 1 kg sườn non trong nước. Nên từ ngày biết hàng đông lạnh, cháu thích ăn sườn nướng mật ong lúc nào, ngoại đều “đáp ứng” ngon lành”.

Cũng tại cửa hàng thịt đông lạnh này, bà Thanh Nga, tự giới thiệu là dân “Hải Phòng chính gốc”, đang mua thịt sườn non đông lạnh về nấu canh sấu. “Nhiều người nói thịt đông lạnh nấu không thơm, tôi nghĩ không phải, thơm hay không do cách mình nấu. Phải luộc chần sơ qua nước nóng, đổ nước đi, thay nước mới ninh sườn, dập vài củ hành hương thả vào, vớt bọt thường xuyên, thịt thơm săn còn ngon hơn sườn non mua ở chợ vào giờ trưa. Muốn ăn thịt đông lạnh ngon, nên mua từ cửa hàng chuyên bán thịt đông lạnh, không nên mua ngoài chợ khi thịt đã bị rã đông, về nấu không ngon”, bà Nga chia sẻ bí quyết và cho biết, cốt lết, sườn non và ba rọi, bò Mỹ đều được gia đình bà mua tại cửa hàng đông lạnh, hoặc gọi điện đặt mang đến nhà.

Không như bà Nga “quay ngoắt” 180 độ chuyển từ thói quen ăn thịt heo “nóng” sang thịt đông lạnh, bà Minh Ngọc, nhà ở chung cư Vinhomes Ba Son (Q.1, TP.HCM), cho biết cả gia đình đang “tập tành” ăn thịt đông lạnh từ đầu tháng 2, bắt đầu dịch Covid-19 đến nay. “Hôm tết, tình cờ ăn món bắp bò ngâm nước mắm tại nhà người bạn ở H.Bình Chánh. Rất ngon. Bạn nói mua bắp bò Úc chỉ 170.000 đồng/kg, rẻ hơn bắp bò trong nước có giá đến 250.000 đồng/kg. Tôi mua thử làm món bắp bò nhúng dấm, không ngờ rất mềm, ngon, ngọt. Từ đó mỗi lần tụ tập bạn bè ăn uống, tôi làm món này được cả hội hưởng ứng”, bà Ngọc cho biết và nói thêm, giá bắp bò Úc loại ngon mua giao tận nhà chỉ 180.000 đồng/kg, mua 2 kg bằng gần 1,5 kg bắp bò nội.

Số bà nội trợ mua thịt đông lạnh ngày càng tăng

Ông Lâm Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Minh An - đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối thịt đông lạnh các loại, cho biết doanh số bán ra của công ty tăng gấp đôi so với thời điểm trước cách ly (từ tháng 3.2020 trở về trước). “Sau dịch, mãi lực tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều bà nội trợ ở TP.HCM, trước “lắc đầu quầy quậy” với thịt đông lạnh, phải ăn thịt “nóng” mới ngon, nay thịt heo “nóng” cao quá, chờ hoài không giảm, họ bắt đầu chuyển sang mua một số mặt hàng thịt đông lạnh như cuộc thử nghiệm. Tuy không nhiều, nhưng số người mua thịt đông lạnh lẻ tẻ nửa ký, một ký ngày càng tăng. Chẳng hạn, trước chúng tôi không hề bán lẻ, từ ngày mở cửa hàng bán lẻ ngay trụ sở công ty, ban đầu có vài người ghé mua, nay con số lên cả chục người. Mua số lượng không nhiều, nhưng đều đặn và đặc biệt là quay lại lần 2, lần 3 để mua là tín hiệu tốt, chứng tỏ tính thích ứng sản phẩm mới của người Sài Gòn rất cao”, ông Nam thông tin.

Ngoài Công ty Bảo Minh An, đại diện Công ty TNHH TM-DV Thiên Bút - doanh nghiệp nhập khẩu thịt đông lạnh các loại cũng cho biết lượng khách hàng đặt mua thịt đông lạnh của công ty từ sau dịch tăng gấp đôi so với trước. “Nhiều gia đình đặt mua giao tận nhà 1 - 3 kg, hoặc 5 kg các loại. Số lượng này ngày càng nhiều. Chẳng hạn, lúc trước một cửa hàng có bán hàng giao tận nhà kiểu này chỉ khoảng 15 đơn hàng mỗi ngày, nay lên 25 đơn hàng”, ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Công ty Thiên Bút, cho biết.

Thịt heo “nóng” ngoài thị trường chưa có một ngày giảm giá. Mua một số mặt hàng thịt heo đông lạnh để chế biến món ăn cho gia đình là lựa chọn mới, ban đầu khá dè dặt, nhưng họ đã “tập tành” và thành công.