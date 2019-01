Người Sài Gòn tìm xe đời mới, Hà Nội chuộng xe đời cũ

Xe cũ Toyota Innova “lên đời”

Theo đó, năm 2018 là thời điểm chứng kiến nhiều thay đổi nhất, nhiều biến động nhất đối với thị trường ô tô cũ và mới. Nghị định 116 khiến xe nhập khẩu khan hiếm, tuy hưởng thuế nhập khẩu 0% nhưng giá xe mới không thể giảm như dự báo. Từ đó, thị trường ô tô đã qua sử dụng vẫn là lựa chọn của số đông người mua xe năm qua.

Theo thống kê hơn 160.000 tin đăng trên Chợ Tốt Xe, năm 2018, top 5 mẫu xe đã qua sử dụng đắt khách nhất tại Hà Nội hầu hết thuộc đời 2013-2014. Bao gồm các dòng xe Kia Morning, Toyota Vios, Chevrolet Spark, Hyundai Grand i10, Ford Ranger. Trong khi đó, cùng những dòng xe này, người mua xe tại TP.HCM lại dành sự quan tâm của mình cho các dòng xe tương tự nhưng đời mới hơn, từ 2015 trở đi.

Bảng Top 5 mẫu xe được quan tâm nhiều nhất theo khu vực cho thấy, người tiêu dùng khu vực TP.HCM chuộng xe Toyota Innova 2017, Hyundai Grand i10 2015, Kia Morning 2017, Chevrolet Spark 2016 và Toyota Vios 2016. Trong khi đó, khu vực Hà Nội tầng suất tìm mua xe các nhãn hàng tương đương nhưng cũ hơn từ 2-3 năm: Kia Morning 2014, Toyota Vios 2014, Chevrolet Spark 2013, Hyundai Grand i10 2014 và Ford Ranger 2014.

Năm qua, xe cũ Toyota Innova là dòng xe bán chạy nhất trên trang này. Lý do được lý giải do đặc tính bền bỉ, rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, giá hợp lý… đã khiến Toyota Innova không chỉ là mẫu xe gia đình lý tưởng mà còn là lựa chọn hàng đầu để kinh doanh vận tải. Thế nên, cũng không có gì lạ khi ngôi vị quán quân trong top mẫu xe bán chạy nhất trên trang Chợ Tốt Xe năm 2018 thuộc về Toyota Innova. Tiếp theo đó là các dòng xe Kia Morning, Toyota Vios, Chevrolet Spark.

Xe cũ Ford EcoSport, Kia Morning… lâu mất giá

Thống kê hết năm 2018 của Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2018, cả nước nhập khẩu 81.609 ô tô, với tổng kim ngạch 1,8 tỉ USD, giảm 16,1% về số lượng và 19,8% về trị giá so với năm 2017. Tốc độ sụt giảm của kim ngạch lớn hơn sản lượng chứng tỏ trị giá nhập khẩu bình quân mỗi xe trong năm 2018 thấp hơn so với năm trước đó. Tuy nhiên, khảo sát thực tế trên thị trường và các trang đăng bán xe đều cho thấy, giá xe nhập bán ra rất ít có sự thay đổi lớn như nhiều dự đoán trước đó. Các đại ký ô tô lý giải giá đưa về vẫn vậy, giảm vài ba chục triệu khi vào mùa khuyến mãi để cạnh tranh là chủ yếu, giảm thực sự nhờ thuế giảm 30% thì không thấy.

Từ tháng 6.2018, trước thông tin xe mới nhập khẩu hưởng thuế 0% sẽ tràn về Việt Nam trong nửa sau năm 2018, nhiều chủ xe bắt đầu mạnh tay giảm giá các mẫu xe đã qua sử dụng. Trong đó, các mẫu xe giảm giá sâu nhất, chênh lệch hơn 20% so với thời điểm đầu năm có thể kể đến: Daewoo Matiz 2017, Daewoo Lacetti 2015, Kia Cerato 2013… Tại thời điểm này, các dòng xe này cũng được đưa lên bàn cân khi người tiêu dùng quyết định xuống tiền mua xe trong năm qua. Tuy nhiên, đó chỉ là một “đốm sáng” le lói trên thị trường xe.

Nhìn một cách tổng thể, những dòng xe “hot” trên thị trường vẫn tiếp tục giữ giá tốt liên tục trong 3 năm qua, ngay cả với xe cũ. Top 5 mẫu xe giữ giá tốt nhất sau 3 năm so với giá niêm yết lần đầu tiên theo thống kê của Chợ Tốt Xe cho thấy, chiếc Kia Rio 1.4 AT 2015 giá bán năm qua là 450 triệu, thấp hơn thời điểm niêm yết 2015 chỉ 8,2%; Kia Morning 1.0 MT 2015 giá 280 triệu đồng, thấp hơn năm 2015 13,6%; Ford Ranger XLS MT 2015 565 triệu đồng, thấp hơn lúc niêm yết 9,9%; Ford EcoSport Trend MT 2015 2015 triệu đồng, thấp hơn 14,5% so thời điểm niêm yết; Hyundai Grand i10 1.0 MT 2015 giá năm qua 322 triệu đồng, thấp hơn thời điểm niêm yết 15,3%.

5 dòng xe trên sau 3 năm lăn bánh, nhưng giá thị trường cũng chỉ giảm cao nhất 16% so với giá bán niêm yết ban đầu. Một số lời khuyên cũng cho rằng, những ai muốn mua xe trên nguyên tắc “bảo toàn giá trị, giữ giá, dễ bán”, thì 5 mẫu xe nói trên là gợi ý khá tốt. Tất nhiên, chỉ đối với những chủ xe muốn mua xe nhưng nhắm bán lại.