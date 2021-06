Người Singapore chi 120.000 đồng mua một ký vải thiều Việt

Ngày 3.6, thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Singapore, quả vải thiều Việt Nam tại Singapore năm nay đã có giá cao hơn năm ngoái, từ giá khuyến mãi ban đầu 105.000/kg nâng lên mức 120.000/kg trong những tuần tiếp theo, cao gần gấp 5 lần giá bán lẻ vải thiều trong siêu thị Việt Nam. Hiện giá bán lẻ vải thiều Thành Hà, Lục Ngạn tại siêu thị ở Việt Nam là khoảng 25.000 đồng/kg.

Nhà nhập khẩu cho biết, vải Việt Nam năm nay sẽ được bày bán trên 230 siêu thị của FairPrice, mở rộng quy mô rộng hơn hẳn khi năm 2020, quả vải xuất sang quốc đảo chỉ bảy bán tại vài siêu thị lớn hoặc các trung tâm thương mại lớn của FairPrice.

Singapore là một thị trường rất nhỏ với quy mô dân số chưa đến 6 triệu dân. Tuy nhiên, đây là một thị trường có truyền thống có nhu cầu tiêu thụ trái vải cao và ổn định. Trong văn hóa người Hoa, sắc dân chủ yếu tại Singapore, trái vải được coi là loại trái cây mang lại may mắn, bắt buộc phải có trong các dịp lễ quan trọng và các bữa tiệc lớn. Để quảng bá cho trái vải Việt Nam tại thị trường này, năm nay, Thương vụ Việt Nam tại Singapore đã cho in ấn nhiều tài liệu gắn sự kiện vải tươi Việt Nam mùa vụ mới với Lễ hội Đoan ngọ của người Hoa. Cổng thông tin điện tử của Thương vụ - trang tiếng Anh - cũng đăng tải bài viết giới thiệu lịch sử trái vải và các tác dụng dược lý, làm đẹp của trái vải. Trong các sự kiện kết nối với nhà nhập khẩu Singapore, Thương vụ đã chủ động mời chuyên gia Singapore – là tác giả của cuốn “Sổ tay hướng dẫn thực hành vải” cho người nông dân Việt Nam, người đã có hơn 10 năm gắn bó với trái vải Việt – để khách quan giới thiệu, thuyết phục nhà nhập khẩu về sự khác biệt nổi trội về chất lượng của trái vải Việt Nam so với trái vải từ các vùng địa lý khác.