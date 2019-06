Nhà chờ xe buýt kiểu mới trên đường Nguyễn Thái Học đi vào hoạt động

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường tiện ích cho hành khách tiếp cận xe buýt , đồng thời thu hút người dân và học sinh sử dụng xe buýt và hưởng ứng chương trình “Thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2017 - 2021, tầm nhìn đến năm 2030”, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã đưa vào vận hành hệ thống hạ tầng nhà chờ xe buýt hiện đại, đảm bảo an ninh - an toàn cho hành khách và học sinh khi chờ đón xe buýt tại khu vực Trường THCS Minh Đức (75 đường Nguyễn Thái Học, quận 1).