Nhà đầu tư Hàn Quốc rót vốn mua một công ty quản lý quỹ Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt. Theo đó, toàn bộ cổ đông công ty quản lý quỹ Hùng Việt thực hiện chuyển nhượng 2,5 triệu cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ cho Công ty Korea Investment Management Co., Ltd. (tỷ lệ sở hữu 99% vốn điều lệ) và 2 cổ đông cá nhân người nước ngoài gồm ông Yun Hang Jin (tỷ lệ sở hữu 0,5% vốn điều lệ) và ông An Jong Hoon (tỷ lệ sở hữu 0,5% vốn điều lệ).