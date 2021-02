Nhà đầu tư ngoại rút lui, Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 3 sẽ có nhà đầu tư mới

Bãi xỉ than ở Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đã cao trên 20 mét và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho việc bảo vệ môi trường. Hiện các nhà máy đang nỗ lực lo đầu ra cho bãi xỉ, nhưng lượng xỉ than đưa đi tiêu thụ vẫn rất ít so với lượng tro xỉ đưa vào bãi xỉ mỗi ngày.