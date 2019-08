Nhà máy in tiền quốc gia lên tiếng về khoản lỗ hơn 11 tỉ đồng

Theo Nhà máy In tiền Quốc gia, nhà máy hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do nhà nước 100% vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền. Nhà máy là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không giao chỉ tiêu lợi nhuận. Số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của nhà máy là hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc NHNN giao.

Đồng thời là đơn vị sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, nhà máy thực hiện cơ chế quyết toán giá với Nhà nước. Theo đó, toàn bộ các chi phí sản xuất có liên quan được tập hợp, trình NHNN và Bộ Tài chính duyệt quyết toán giá sau khi kết thúc năm tài chính. Do đó, kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của nhà máy.

Nhà máy vẫn đang hoạt động ổn định, theo đúng mục tiêu, kế hoạch giao nộp sản phẩm được NHNN giao.

Theo bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tính đến 30.6) công khai trước đó, Nhà máy In tiền Quốc gia lỗ 11,2 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ hơn 6,8 tỉ đồng, tuy nhiên do lợi nhuận khác mang lại hơn 543 triệu đồng nên lợi nhuận trước thuế âm 6,3 tỉ đồng. Thêm phần chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 4,88 tỉ đồng nên số lỗ cùa nhà máy in lên 11,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2019 giảm hơn 90 tỉ đồng, còn 906,9 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 7 tỉ đồng, còn 10,3 tỉ đồng, trong đó chi phí tài chính chiếm gần một nửa, ở 4,8 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý tăng từ mức 29,1 tỉ đồng của cùng kỳ năm ngoái lên hơn 32,6 tỉ đồng.