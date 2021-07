Nhà vườn miền Tây chật vật mùa Covid-19: Trái cây mất giá, thương lái mua cầm chừng

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thời gian gần đây giá cả các loại, rau, củ quả giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đơn cử là các mặt hàng chủ lực như: ớt 16.000 đồng/kg, củ cải 3.000 đồng/kg, hành lá 12.000 đồng/kg, khoai môn 17.000 đồng/kg, khoai lang có giá 1.000 đồng/kg, chanh 4.000 đồng/kg.

Anh Lê Thành Đạt, thương lái ngụ H.Phú Tân, An Giang đến H.Hồng Ngự, Đồng Tháp mua rau củ cung cấp cho tiểu thương các chợ, cho biết: “Hiện giá rau muống khoảng 7.000 đồng/kg, rau răm 4.000 đồng. Do việc vận chuyển lên TP.HCM bị kiểm tra khó khăn nên tôi chủ yếu cung cấp cho tỉnh An Giang, Kiên Giang. Hằng ngày, tôi đi mua nông sản bỏ mối cho nhiều trung gian. Thực tế, khi hàng đến tay người tiêu dùng ít nhất 4 - 5 cấp. Ngoài ra, thời gian này chi phí vận chuyển lên TP.HCM tăng nên giá rau củ cũng tăng hơn trước”.