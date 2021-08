Nhân viên siêu thị chưa có giấy đi đường, lượng hàng giảm mạnh

10% tổ dân phố có phản hồi…

Cuối ngày 23.8, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Phương - Phó tổng giám đốc thường trực Công ty VinCommerce cho hay, theo chỉ đạo của Bộ Công thương và Sở Công thương TP.HCM, ngày 23.8, gần 500 siêu thị và cửa hàng VinMart /VinMart+ đã tăng gấp 4 - 5 lần lượng hàng hóa thiết yếu so với thời điểm đầu tháng 8 nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố. VinCommerce cũng ngay lập tức chủ động liên hệ trực tiếp làm việc với các phường, tổ dân phố để tìm phương án phối hợp với các lực lượng chức năng giao hàng đến người dân; kết nối với chương trình “đi chợ hộ” mà các phường, tổ dân phố… sẽ tổ chức nhằm nắm bắt nhu cầu, đề xuất danh mục hàng hóa thiết yếu. Tuy nhiên, đến nay, chỉ 10% phường và tổ dân phố đã có phản hồi. “Hiện tại, chúng tôi đang chờ sự chỉ đạo của Sở Công thương TP.HCM để sớm tháo gỡ những vướng mắc trong khâu giao hàng, phục vụ hàng hóa kịp thời đến nhân dân. Đồng thời, nắm bắt được nhu cầu thực tế của người dân, lên kế hoạch dự trữ hàng hóa phù hợp, đặc biệt với nhóm hàng tươi sống cần tiêu thụ trong ngày”, bà Phương nói.

Đại diện Mega Market cho hay, có một số khách hàng lẻ có giấy phép ra đường là có vào siêu thị mua hàng. Còn trong hôm nay (23.8), đa số nhân viên tập trung xử ý những đơn hàng online tồn đọng và duy trì việc giao hàng cho một số khách hàng bếp ăn công nghiệp. Lượng hàng hóa bán ra không bằng những ngày trước.

Central Retail đã chủ động xây dựng các combo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân TP.HCM. Ngày 23.8, chuỗi bán lẻ của doanh nghiệp gồm thị Big C, Topsmarket, GO! thông qua chính quyền địa phương để cung ứng hàng hóa thiết yếu bằng nhiều loại combo khác nhau: theo nhóm dinh dưỡng, vitamin, rau, củ thịt cá... Hệ thống cũng đã gởi tới UBND các phường trong khu vực có Big C, Topsmarket, GO! hoạt động, theo dạng combo từ các loại thịt, cá, cho đến rau củ tươi sống... 6 combo đang được triển khai với mức giá dao động một combo từ 100.000 đồng, 300.000 đồng, 1 triệu đồng/combo. Hay combo nạp vitamin sẽ bao gồm các loại trái cây ổi, cam sành, dưa hấu... có 3 loại khác nhau, giá từ 60.000 đồng, 100.000 đồng và 120.000 đồng/combo.

Nhiều nhân viên siêu thị chưa có giấy phép đi đường

Đáng nói, việc nhiều nhân viên siêu thị vẫn chưa có giấy phép đi đường gây trở ngại không ít cho hoạt động của siêu thị. Đại diện chuỗi VinMart cho hay, đơn hàng qua các kênh đặt hàng trực tuyến và điện thoại tăng mạnh. Tuy nhiên, hiện nay, VinMart/VinMart+ chưa giao được hàng đến tay người tiêu dùng do nhân viên của hệ thống không được phép đi giao hàng vì chưa nhận được giấy phép đi đường. Phía LotteMart cũng chờ hướng dẫn từ Sở Công thương khiến ngày đầu tiên nhân viên gặp nhiều khó khăn về đi đường.

Cũng như các siêu thị lớn khác, nhân viên AEON gặp khó khăn trong đi lại do nhân viên chưa được cấp giấy đi đường từ Sở Công thương theo hướng dẫn của UBND TP.HCM. AEON Việt Nam cho biết, vẫn đang tiếp tục làm việc với Sở Công thương TP.HCM để chuẩn bị giấy đi đường cho nhân sự được phép đi làm theo quy định và hướng dẫn của UBND TPHCM. Đại diện AEON cho rằng, trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, do người dân đã mua trước và dự trữ nhiều mặt hàng nên dự kiến trong 2-3 ngày tới, số lượng đơn hàng đặt sẽ chưa nhiều.