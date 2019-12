Nhấp chuột, tiền trong tài khoản bốc hơi

Ngày 4.12, chị M.K (TP.Hà Nội) nhận được tin nhắn từ tổng đài có tên Routee thông báo trúng 1 sổ tiết kiệm từ “SAN SO LOC VANG” tri ân, truy cập vào trian.bank-vp.com để nhận giải. Tin nhắn để lại số liên hệ là 02439959368.

Biết đây là trò lừa nên chị M.K tắt điện thoại nhưng rồi lại tò mò bật máy tính cơ quan truy cập vào địa chỉ đường link trên. Website có giao diện màu sắc logo, phông chữ, nền... giống VPBank (Ngân hàng (NH) TMCP VN Thịnh vượng) nên chị M.K yên tâm đó là website của NH và gõ tên đăng nhập, mật khẩu vào hệ thống.

“Khâu này tôi nghĩ vẫn chưa thể xảy ra rủi ro được bởi kiểu gì thì nó vẫn phải gửi cái OTP, chứ bọn lừa này không thể cướp ngay tiền của tôi được”, chị M.K chia sẻ trên Facebook cá nhân. Nhưng sau đó có một nam thanh niên điện thoại cho chị M.K gọi đích danh tên cúng cơm, đọc cả tên cũ và tên mới chuyển đổi, đọc luôn 4 số đầu và 4 số cuối thẻ tín dụng của chị M.K. Người này thông báo chị M.K trúng sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng và yêu cầu chị đọc đầy đủ số tài khoản để hoàn tất phần còn lại trao giải.

Nghi ngờ lừa đảo, chị M.K cúp máy và liên hệ với NH để tìm hiểu. Đúng lúc này, điện thoại chị M.K nhận được tin nhắn báo chị vay NH 360 triệu đồng, 5 giây sau nhận thêm tin nhắn khác vay 90 triệu đồng; 2 giây sau, tài khoản của chị M.K bị trừ hơn 3,5 triệu đồng, rồi cứ 2 - 5 giây lại có một giao dịch trừ tiền 500.000 đồng.

Hoảng hốt, chị M.K gọi NH hỗ trợ khóa tất cả giao dịch. “Khi các bạn ấy khóa xong và xác định tài khoản đã an toàn, tôi mới bắt đầu ngồi đếm lại trong vòng chưa đầy 2 phút, kẻ gian đã thực hiện được 16 giao dịch gồm 1 giao dịch 3,5 triệu đồng, 15 giao dịch còn lại mỗi giao dịch 500.000 đồng. Dù xác định ngay đây là lừa đảo, thế mà chỉ trong vòng 2 phút thôi, tôi đã bị móc túi 11 triệu đồng”, chị M.K kể và lo lắng không biết sao thông tin tài khoản thẻ bị lộ làm mất 11 triệu đồng trong thời gian ngắn như vậy. Hiện phía VPBank phong tỏa 2 tài khoản vay 450 triệu đồng.

Ngoài giả mạo NH, kẻ gian còn giả cả công an để lừa người dân lấy tiền tỉ. Vào đầu tháng 11, bà T.T.H (69 tuổi, TP.Hà Nội) bị mất khoảng 1 tỉ đồng trong tài khoản khi nhận được điện thoại của nhóm lừa đảo giả mạo công an yêu cầu bà hợp tác. Kẻ lừa đảo yêu cầu bà mở một tài khoản mới mang tên bà T.T.H rồi đưa số tài khoản đăng nhập, mật khẩu cho chúng, số điện thoại nhận OTP là số của kẻ lừa đảo. Sau đó, kẻ giả mạo công an yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản đang có vào tài khoản mới này rồi bọn chúng rút sạch.