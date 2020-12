Nhiều sai phạm tại công ty Khang Gia Tân Hương

Ngày 5.12, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Minh Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (Công ty Khang Gia) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trịnh Minh Thanh bị tố cáo đem bán 1 căn hộ cho nhiều người tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng (số 59 đường 16, P.4, Q.8) nhưng ông này đã không có mặt tại nơi cư trú nên Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.