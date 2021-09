Nhiều siêu thị Lotte Mart tại TP.HCM mở cửa đón khách

Trước đó từ ngày 16.9, các siêu thị, cửa hàng thực phẩm như Lotte Mart , GO! Nguyễn Thị Thập, Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... tại quận 7 và huyện Củ Chi, Cần Giờ đã được phép mở cửa cho khách hàng vào mua sắm trực tiếp. Riêng hầu hết các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi do diện tích nhỏ nên đa số chỉ phục vụ theo hình thức chọn hàng giao cho khách bên ngoài cửa hàng. Đồng thời do nhiều người dân chưa được ra đường hoặc chưa có phiếu đi chợ do phường cấp nên lượng khách hàng vào siêu thị khá vắng. Hiện các siêu thị ở nhiều quận khác tại TP.HCM vẫn tiếp tục bán hàng cho người dân qua kênh đi chợ hộ, qua điện thoại hoặc bán online.