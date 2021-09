Rau, cá vẫn ùn ứ nhiều nơi

Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho hay ước sản lượng khoai lang tím đang cần hỗ trợ tiêu thụ là trên 300 tấn/ngày, tập trung ở một số công ty, hợp tác xã như Thanh Ngọc, Tân Thành, Tân Lập và nhóm nông hộ Kiều Trang. Các loại rau cần hỗ trợ vào khoảng 138 tấn mỗi ngày, gồm xà lách xoong, rau diếp cá, cải trời, rau nhút, cải ngọt, rau dền, rau muống, mồng tơi, đậu bắp, cải xanh, cải thìa, mướp và dưa leo.

Tương tự, trung bình mỗi ngày có khoảng 31.000 con gà, 14.000 con vịt, 15.000 con cút, 6.000 quả trứng, 2.000 tấn cá các loại đang cần tìm nguồn tiêu thụ. Đồng cảnh ngộ, một loạt các tỉnh Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Hậu Giang… đều cho biết nông thủy sản tại địa phương đang ùn ứ khối lượng rất lớn. Cụ thể, tại Hậu Giang đang tồn khoảng 6.000 tấn thủy sản; tại Trà Vinh nguy cơ tồn đọng 100.000 - 150.000 tấn nông sản như rau củ quả, hơn 100.000 tấn thủy hải sản gồm tôm, cá lóc…

Ngay tại H.Củ Chi (TP.HCM), nhưng bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Chủ tịch Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Tương Lai (H.Củ Chi), cho hay lượng cá đến kỳ thu hoạch sau hơn 2 tháng vẫn chưa tiêu thụ hết.

Trước đây, đến kỳ thu hoạch, thương lái vào bao trọn trong 5 - 6 ngày là xong, sau đó vệ sinh ao sạch sẽ và thả cá giống cho vụ mới. Nhưng giờ thì phải tiếp tục chờ dù đã trễ mất 1/3 thời gian nuôi trồng vụ mới (từ 6 - 8 tháng tùy loại cá). Cá tồn trong ao nhiều ngày khiến hàng loạt chi phí gia tăng như nhân công, thức ăn và lượng cá bị hao hụt cũng nhiều hơn, giá giảm mạnh.

“Chủ yếu là chúng tôi chỉ bán được trong quận hay bán cho các phường, quận, lực lượng đi chợ hộ, vẫn rất khó khăn khi vào các quận nội thành, chưa kể chi phí cho một chuyến xe chở 1 tấn cá sống phải tốn thêm phí gần 2 triệu đồng nên chỉ mong tiêu thụ được hết cá và cung cấp thực phẩm cho người dân càng nhanh càng tốt để tái sản xuất”, bà Lan chia sẻ. Điều nghịch lý là tại các siêu thị, cửa hàng ở TP.HCM, nhiều người dùng tìm hoài vẫn không thấy bóng dáng cá rô, cá lóc để mua.

Tích hợp QR code vận tải vào phần mềm quản lý dân cư của Bộ Công an Chiều tối 15.9, Bộ GTVT đã họp trực tuyến cùng Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT, Sở GTVT các tỉnh về kế hoạch vận tải, lưu thông hàng hóa trong bối cảnh các địa phương đang dần nới lỏng giãn cách. Báo cáo của Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT, cho biết lũy kế đến nay đã cấp được 556.809 giấy nhận diện phương tiện (QR code). Tổng cục Đường bộ đang phối hợp cùng C06 (Bộ Công an) để bắt đầu chạy thử nghiệm trên phần mềm quản lý dân cư quốc gia từ ngày 17.9, phấn đấu tích hợp việc cấp và quản lý QR code phương tiện vận tải trên phần mềm của C06 vào cuối tháng 9. Trước việc Hà Nội, TP.HCM đang lên kịch bản để nới lỏng giãn cách, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải trong tình hình mới trên cả 5 lĩnh vực vận tải gồm: hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy. Mai Hà

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, thông tin có 2 lý do khiến hàng nông thủy sản của tỉnh bị ùn ứ. Hàng sản xuất tiêu thụ của địa phương chủ yếu đưa lên thị trường TP.HCM, thông qua 2 chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn. Hiện tại cả hai chợ này đang đóng cửa, điểm tập kết hàng về rất ít nên các nông hộ đến kỳ thu hoạch không biết đưa hàng đi đâu. Thứ hai, Long An cũng đang vào mùa thu hoạch thanh long, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc , nhưng phía Trung Quốc đóng cửa khiến nhiều ruộng thanh long phải vứt bỏ hoặc bán lỗ cũng không có người mua. Tương tự, 60% nông thủy sản của tỉnh Trà Vinh cũng cho biết đưa đi tiêu thụ chủ yếu tại kênh chợ đầu mối tại TP.HCM và siêu thị, hai kênh này hiện đang “kẹt” cứng, nên áp lực tồn ùn ứ hàng hóa rất cao.