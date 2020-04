Nhu cầu vàng toàn cầu tăng

Các quỹ đầu tư (ETF) mua vàng tăng 298 tấn trong 3 tháng đầu năm, đẩy tỷ lệ nắm giữ toàn cầu lên mức cao kỷ lục là 3.185 tấn. Dòng vốn ETF trong quý đầu tiên đã tăng hơn 300% so với dòng vốn vào năm ngoái. Cơn bùng phát virus corona , đã càn quét toàn cầu trong quý đầu tiên, là yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến nhu cầu vàng do các nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản trú ẩn an toàn. Nhu cầu của ETF đạt mức cao nhất trong 4 năm đã giúp đẩy giá lên mức cao kỷ lục trong gần 8 năm.

Trong khi đó, WGC cho biết đầu tư vàng thỏi vào tiền xu và thanh trong quý đầu tiên đã giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 241,6 tấn. Nhu cầu trang sức toàn cầu giảm 39% so với quý 1/2019, xuống còn 325,8 tấn. Báo cáo lưu ý rằng Trung Quốc là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với nhu cầu trang sức giảm 65% trong quý đầu tiên. Nhu cầu trang sức của Ấn Độ giảm 41% trong quý đầu tiên và dự báo sẽ giảm hơn trong thời gian tới. Tại Mỹ, nhu cầu trang sức giảm 3,7% trong quý 1, xuống còn 23,1 tấn, đảo chiều so với quý 1 của 3 năm gần đây. Theo WGC, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương quý đầu tiên giảm 8% so với năm ngoái, đạt 145 tấn. Chỉ có sáu ngân hàng trung ương đã mua hơn 10 tấn vàng trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3.