Những điều cần biết về sữa tươi organic

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng về sản phẩm sữa tươi organic mình đang sử dụng.

Không hóa chất, không thuốc kháng sinh, không có hormone tăng trưởng hay sử dụng các thành phần biến đổi gen, sữa tươi organic được tin dùng bởi nó an toàn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chẳng những thế, sản phẩm hữu cơ này còn giữ được hương vị tươi ngon tự nhiên và giá trị dinh dưỡng tuyệt vời của nó khi đến tay người sử dụng.

Áp dụng chuẩn nào để đánh giá sữa tươi organic?

Để được chứng nhận organic, một sản phẩm phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Chẳng hạn như tiêu chuẩn USDA của Mỹ yêu cầu sản phẩm phải chứa 95% thành phần hữu cơ mới được sử dụng logo của họ. Ngoài ra, cơ quan này cũng không cho phép sử dụng chất bảo quản tổng hợp và hầu hết các thành phần hóa học khi chế biến cũng như các hoạt động hữu cơ phải chứng minh rằng họ đang bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Trên thế giới hiện nay có nhiều tiêu chuẩn đánh giá organic như: Organic EU (châu Âu), USDA (Mỹ), Nhật Bản (JAS)… Ở Việt Nam, không nhiều thương hiệu đáp ứng được những tiêu chuẩn này bởi việc thực hiện nó không hề dễ dàng, đòi hỏi nhiều nỗ lực để duy trì và tuân thủ đúng các quy định về hữu cơ.

Là công ty đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa tươi organic sản xuất ngay trong nước đạt tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu, Vinamilk đã nỗ lực không ngừng để mang đến sản phẩm chất lượng quốc tế cho người Việt. Trang trại Organic Vinamilk Đà Lạt, nơi “sinh ra” dòng sữa tươi organic thuần khiết nhất, được xây dựng trên cao nguyên Lâm Đồng, vùng đất khá tương đồng với khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng của châu Âu. Sản phẩm sữa tươi Vinamilk đáp ứng tiêu chuẩn “3 không” nghiêm ngặt cùng những quy định an toàn trong sản xuất.

Tiêu chuẩn vàng đằng sau chất lượng của mỗi ly sữa tươi organic

Để cho ra những giọt sữa tươi thuần khiết nhất, Vinamilk đã nghiên cứu lựa chọn nguồn thức ăn tự nhiên, đạt tiêu chuẩn hữu cơ cho các cô bò. Thức ăn của bò sữa ở đây là cỏ Mombasa, cỏ Seedmix, ngô và yến mạch khỏe mạnh ít sâu bệnh, không sử dụng thuốc trừ sâu và tưới tiêu theo tiêu chuẩn canh tác hữu cơ, giữ nguyên giá trị dinh dưỡng tự nhiên của thức ăn xanh. Đặc biệt các cây trồng được gieo trên nguồn đất thuần tự nhiên không phân bón hóa học. Tất cả nguồn nước trong trang trại được kiểm nghiệm và chứng nhận chuẩn organic.

Nguồn thức ăn 100% hữu cơ nuôi dưỡng những cô bò sữa hiền lành Không chỉ nguồn thức ăn, quá trình nuôi dưỡng những cô bò cũng phải hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng hormone tăng trưởng. Tại đây, các cô bò được yêu thương chăm sóc, chăn thả tự nhiên trên 76,2 ha đồng cỏ xanh mướt. Thiết kế hệ thống chuồng trại mở cho phép các cô bò tự do lựa chọn khu vực đồng cỏ, sân chơi khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Khi trời mưa, nắng nóng thì bò cũng có thể tự do trở về chuồng nơi được trang bị hệ thống làm mát vận hành hoàn toàn tự động, nệm nằm êm như khách sạn để nghỉ ngơi. Cô bò được nghe nhạc và massage thư giãn trước khi vắt sữa. Do được chăm sóc hoàn toàn tự nhiên nên sản lượng sữa organic thường rất ít nhưng đây lại chính là những dòng sữa tinh túy thuần khiết thiên nhiên.

Vườn cây thuốc nam được nuôi trồng đặc biệt để chữa bệnh cho các cô bò Giống như các bà mẹ bỉm sữa thường tránh xa các loại thuốc để có được dòng sữa thuần khiết nhất cho con, các cô bò ở trang trại cũng được ưu tiên chữa bệnh bằng thuốc nam để đảm bảo không dư lượng kháng sinh trong sữa. Với hệ thông chip theo dõi sức khỏe hiện đại, các cô bò được chuyên gia thú y chăm sóc và kiểm tra 24/7, bảo vệ đến từng cá thể.

Với sự xuất hiện của sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Organic “Made in Việt Nam” nhưng đạt chuẩn Organic châu Âu, người tiêu dùng Việt thụ hưởng giá trị thực phẩm 100% thuần khiết từ thiên nhiên với giá thành hợp lý và chất lượng đảm bảo. So với các sản phẩm organic nhập khẩu khác, sữa tươi organic của Vinamilk được đánh giá là phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng Việt. Bên cạnh đó, do sản xuất trong nước, sữa tươi Vinamilk 100% Organic được bảo quản và vận chuyển tốt, từ đó đảm bảo chất lượng và hương vị tươi ngon của sản phẩm.

Cùng xem hướng dẫn đọc chứng nhận sản phẩm bên dưới để bỏ túi nhanh thông tin hữu ích lựa chọn sữa tươi organic đúng chuẩn châu Âu cho bản thân và gia đình.