Nỗ lực kích thích bất động sản cho thuê

Giảm mạnh phí thuê mặt bằng

Chiều hôm qua (20.3), Công ty cổ phần đầu tư An Đông - đơn vị quản lý Trung tâm thương mại An Đông Plaza, phát thông báo “Hỗ trợ giảm tiền thuê và tăng thời hạn sang nhượng” đến các tiểu thương đang thuê sạp bán hàng tại An Đông Plaza. Theo đó, công ty sẽ giảm 30% tiền thuê sạp từ tháng 3 - 5.2020 cho tất cả tiểu thương đang có hợp đồng thuê tại An Đông Plaza. Riêng các gian hàng sang nhượng sẽ được tăng thêm một tháng.

Trước đó, ngày 12.3, công ty này cũng ra thông báo miễn 6 tháng tiền phí quản lý cho toàn bộ tiểu thương An Đông Plaza, áp dụng từ tháng 3.2020. Số tiền phí này trung bình khoảng 600.000 đồng/sạp để “hỗ trợ phần nào những khó khăn mà tiểu thương gặp phải do tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 gây ra”.

Cũng trong ngày hôm qua (20.3), tập đoàn bán lẻ của Thái là Central Retail tại Việt Nam (đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị BigC và Trung tâm thương mại GO!) cũng ra quyết định áp dụng chương trình hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng . Mức giảm dao động trong khoảng 10 - 15% trong tháng 2 và 3.2020.

Thống kê sơ bộ tại TP.HCM, từ khi đại dịch Covid -19 bùng phát đến nay, lượng khách đến các trung tâm thương mại, siêu thị giảm từ 40 - 50% so với trước. Lượng khách đến các cửa hàng ăn uống vào ngày thường giảm từ 20 - 30%, cuối tuần giảm tới 50%. Doanh thu tại các cửa hàng tiện lợi , shopping mall giảm tới 40%.

Miễn phí cho thuê cũng không người hỏi

Các dịch vụ đóng cửa khiến những đơn vị cho thuê mặt bằng điều chỉnh giá cho thuê liên tục. Một khảo sát của Savills công bố tuần trước cho thấy, đến đầu tháng 3 năm nay, giá thuê nhà mặt phố tại TP.HCM đã sụt giảm mạnh. Thậm chí, không ít chủ nhà chấp nhận miễn phí cho thuê ít nhất 1 tháng đối với khách thuê kinh doanh nhà hàng hoặc giảm 30 - 50% giá thuê trong ngắn hạn với khối kinh doanh cửa hàng tiện ích.

Tuy nhiên, mức ưu đãi đó cũng không mấy hấp dẫn cho các nhà kinh doanh đang “án binh bất động” vì dịch.

Trên kênh thông tin Batdongsan... cũng vừa công bố khảo sát nhanh về thị trường bất động sản cho thuê TP.HCM trên các chợ trực tuyến trong 2 tháng đầu năm. Kết quả cho thấy, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá cho thuê chung cư đã giảm 5%, giá cho thuê nhà riêng giảm 6%.

Mức giá cho thuê nhà mặt phố tại Q.Bình Thạnh giảm 8%, nhà mặt phố Q.2 giảm 27%, nhà Q.10 giảm 8% so với cuối năm 2019 trên các chợ bất động sản online.

Bà Xuân Thảo - quản lý sàn giao dịch bất động sản Thảo Nguyên (đường Lạc Long Quân, Q.Tân Bình, TP.HCM) thông tin: “Một căn hộ 60 m2 tại chung cư trên đường Lạc Long Quân có giá cho thuê trước đây là 9 - 10 triệu đồng, người thuê phải cọc trước 3 tháng và nhiều người hỏi thuê ở, làm văn phòng... Thế nhưng, từ sau tết đến nay, tiền thuê đã được các chủ căn hộ giảm về 7 - 8 triệu, thậm chí không thèm nhận đặt cọc, cũng không có người thuê”.

Trước đó, cuối quý 4/2019, khi chưa xảy ra cái tên vi rút Corona , trang Batdongsan... từng bông bố bảng giá mặt bằng cho thuê khu vực Q.1 đã tăng vọt lên 35% so với cùng thời điểm năm 2018. Tương tự, giá nhà cho thuê tại Q.10 cũng tăng thêm 20%, các quận khác cũng tăng từ 12 - 15%.