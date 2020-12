Nông, thủy sản xuất khẩu rộng đường vào Anh

Tại tuyên bố chung cấp bộ trưởng về việc kết thúc đàm phán hiệp định này, một trong những nội dung được nhấn mạnh là FTA song phương Việt Nam - UK vẫn duy trì các lợi ích trong mối quan hệ thương mại hiện có của hai bên tại Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA ). Thương mại hàng hóa từ dệt may, da giày cho tới các mặt hàng thủy sản vẫn không bị gián đoạn. Các doanh nghiệp có thể tiếp tục hưởng lợi từ việc giảm thuế nhập khẩu và xuất khẩu, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường dịch vụ và bảo hộ các sản phẩm chủ chốt của Việt Nam và UK. Điều này bao gồm 65% số dòng thuế đã được xóa bỏ trong thương mại Việt Nam - UK. Con số nói trên sẽ tăng lên 99% sau khi kết thúc lộ trình cắt giảm thuế quan. Đến thời điểm cuối lộ trình, Việt Nam sẽ hưởng lợi qua việc tiết kiệm được 114 triệu bảng Anh tiền thuế đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Đối với hàng hóa xuất khẩu của UK, con số tương ứng sẽ là 36 triệu bảng Anh.

Là một trong những doanh nghiệp mới nhất liên tiếp có được hợp đồng xuất khẩu gạo đi châu Âu, ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TP.Cần Thơ), không giấu vẻ tự tin khi được hỏi về cơ hội mới FTA với Vương quốc Anh vừa kết thúc đàm phán. “Điều kiện cần là gạo của Trung An đã được chứng nhận để vào châu Âu. Trong khi đó Vương quốc Anh lại có khá nhiều dân tộc dùng gạo. Họ là nước dùng gạo vào loại nhiều nhất ở châu Âu nên chúng tôi rất lạc quan. Vấn đề bây giờ là đi tìm đối tác nhập khẩu”, ông Bình chia sẻ. Theo ông Bình, việc Anh rời châu Âu khiến gạo Việt muốn vào đây vẫn phải chịu thuế 17% - một con số khá cao làm cho sức cạnh tranh gạo Việt bị giảm đi đáng kể. Do vậy, vị giám đốc rất lạc quan về triển vọng gạo thơm ST20 mà Trung An vừa bán được vào Đức với giá lên tới 1.000 USD/tấn sẽ sớm có mặt ở Anh với giá tương tự, thay vì chỉ được thu về khoảng 800 USD/tấn bởi chịu thuế cao.