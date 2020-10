Xuất khẩu thủy sản cả năm sẽ đạt hơn 8,2 tỉ USD

Theo VASEP, do tác động của dịch Covid-19 , xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong quý 1/2020 giảm 10% và tiếp tục giảm 7% trong quý 2/2020. Tuy nhiên, sang quý 3/2020, xuất khẩu thủy sản đã tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt gần 2,4 tỉ USD. Trong đó, chỉ riêng kim ngạch xuất khẩu tháng 9 ước đạt 790 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính lũy kế 9 tháng năm 2020, thủy sản xuất khẩu đi các nước đạt gần 6 tỉ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019.