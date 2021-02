Ở lại Sài Gòn đón tết

Hơn 50% khách trả vé tàu Tại buổi kiểm tra hoạt động vận tải tết do Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì chiều qua, 5.2, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đường sắt VN, cho biết dịch Covid-19 bùng phát lại tại một số địa phương vào cận tết khiến lượng hành khách di chuyển bằng tàu hỏa giảm mạnh. Sản lượng hành khách trên những chuyến tàu có sức chở 500 hành khách hiện chỉ còn khoảng 30%. Đặc biệt, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hành khách đã đặt vé đột ngột hoãn chuyến/đổi vé. Hiện tại, trong 200.000 vé bán ra, đã có khoảng 50% hành khách đề nghị hoàn trả vé. Đường sắt cũng vừa thông báo bãi bỏ hàng loạt tàu tết do khách trả vé, nhu cầu đi lại giảm vì sợ dịch Covid -19. Với các bến xe vận tải khách liên tỉnh, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội, cho biết do diễn biến phức tạp mới của bệnh dịch, hành khách đã chủ động hạn chế đi lại nên lượng khách qua bến giảm mạnh. Theo ông Toàn, qua kết quả phục vụ kỳ cao điểm trước 23 tháng chạp, công ty nhận định lượng khách từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ có xu hướng giảm và chỉ tăng vào các ngày 27, 28, 29 tháng chạp (tăng khoảng 130% so với ngày thường). Mai Hà