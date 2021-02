Dịch Covid-19: Nhiều người ở lại Sài Gòn ăn Tết nhưng sân bay Tân Sơn Nhất vẫn kín người

Anh Nguyễn Công Minh (35 tuổi, quê Nghệ An) mua vé cho cả gia đình 4 người từ TP.HCM về Thanh Hóa cho biết, khi nghe tin có ca Covid-19 trong cộng đồng, anh đã đắn đo rất nhiều trước quyết định có hủy vé hay không. Sau khi tìm hiểu thêm các quy định đổi, trả vé thấy rắc rối quá nên cả nhà vẫn về quê ăn Tết.

Lượng hành khách đi máy bay về quê ăn Tết nămnay giảm so với năm ngoái

"Tôi có 2 con nhỏ nên phân vân chuyện đi máy bay ngày Tết, đặc biệt trong tình hình như hiện nay. Không sợ bị lây nhiễm vì mình có thể đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên nhưng sợ lỡ có gì cách ly 21 ngày thì kéo theo đủ chuyện luôn. Thôi cứ về, năm có 1 lần, mình kỹ chút xíu là được, ở quê chỉ mong đến ngày này để cả gia đình được đoàn tụ thôi mà", anh Minh chia sẻ.

Theo một nhân viên an ninh sân bay, năm nay sân bay vắng hơn so với mọi năm, quầy vé của hãng nào cũng có người xếp hàng chờ đổi, trả vé

Ông Ngụy Văn Đức (45 tuổi, quê Hà Nam) mua 4 vé khứ hồi cho gia đình về đến sân bay Nội Bài để về quê ăn Tết hôm nay phải cùng con trai cầm vé lên trả tại quầy của hãng ngay tại sân bay. Ông Đức kể, vợ chồng ông làm công nhân, dành dụm chắt bóp sinh hoạt mới đủ 20 triệu để mua 4 cặp vé Tết.

Tay xách nách mang nhưng nhiều người vẫn tranh thủ "mang Tết" về nhà, đó là những cành hoa nhựa hay đơn giản là một cái giò thủ, một cây chả lụa Ảnh: Độc Lập

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo số liệu thống kê kế hoạch bay của các hãng hàng không phục vụ Tết Nguyên Đán, thời gian khai thác cao điểm trước Tết là từ 1.2 đến 11.2.2021 (tức ngày 20. -30.2 tháng Chạp) và thời gian khai thác cao điểm sau Tết là từ 12.2 đến 21.2.2021 (tức ngày 1 - 10.1 tháng Giêng).

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sản lượng khai thác trung bình một ngày có 730 lượt đi và đến, giảm 16% so với giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán 2020; và phục vụ khoảng 92.802 khách đi đến/ngày, giảm 26,5% so với năm 2020.

Vừa ra mắt, năm nay là năm đầu tiên Vietravel Airlines phục vụ hành khách dịp Tết Ảnh: Độc Lập