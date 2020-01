'Ông chủ' casino lớn nhất Quảng Ninh thua lỗ

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC) là đơn vị vận hành The Royal Casino Hạ Lon g công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 với khoản lỗ hơn 72 tỉ đồng.

Cụ thể, trong quý 4/2019, RIC đạt doanh thu hơn 72,8 tỉ đồng, giảm 27% so với năm 2018 và bị lỗ hơn 2,67 tỉ đồng chủ yếu do doanh thu từ hoạt động kinh doanh giảm. Công ty giải thích trong quý 4/2019, doanh thu casino (câu lạc bộ) giảm do năm 2018 là năm đầu tiên đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long thông xe, khách đến Hạ Long nói chung và Công ty nói riêng tăng đột biến, thúc đẩy doanh thu.

Bên cạnh đó, năm 2019, các quốc gia khác trong khu vực tăng cường kiểm soát đối với hoạt động tổ chức tour du lịch kết hợp vui chơi giải trí tại casino , do vậy các đối tác đã thu hẹp quy mô hoạt động, dẫn đến doanh số giảm. Bên cạnh đó, Công ty cho biết quý 4 cũng thường là mùa thấp điểm nhất của du lịch trong năm nên lượng khách giảm so với quý trước.

Tính chung cả năm 2019, công ty này đạt tổng doanh thu hơn 235,76 tỉ đồng, giảm 18,2% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu từ casino ghi nhận hơn 97,7 tỉ đồng, còn lại là đến từ biệt thự và khách sạn. Cả năm vừa qua, công ty bị lỗ gần 72,8 tỉ đồng, chủ yếu do kinh doanh casino lỗ gần 93 tỉ đồng. Phía công ty cho biết, dù đã cố gắng cắt giảm nhân công, tiết kiệm chi phí nhưng do doanh thu năm 2019 giảm, dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ trong năm.

Năm 2019 không phải lần đầu tiên đơn vị này báo lỗ từ hoạt động kinh doanh casino. Kể từ năm 2013 - 2017, mảng kinh doanh casino của Hoàng Gia liên tục báo lỗ từ 11 - 56 tỉ đồng mỗi năm. Ngoài ra, công ty còn cho biết sòng bài là hoạt động trò chơi có thưởng mang tính chất thời vụ, doanh thu phát sinh phụ thuộc nhiều vào số lượng khách và tiền trả thưởng nên kết quả không ổn định.