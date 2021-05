Phạt chủ đầu tư dự án An Lạc Green Symphony thi công không phép 40 triệu đồng

Thi công không phép công trình phần móng hầm nhà cao tầng chỉ bị phạt 40 triệu đồng

Về vụ vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng thi công không phép tại dự án An Lạc Green Symphony do Công ty CP tập đoàn đầu tư An Lạc (Công ty An Lạc) là chủ đầu tư, mới đây, UBND H.Hoài Đức đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt của UBND H.Hoài Đức, hành vi vi phạm hành chính của Công ty An Lạc (trụ sở tại 62 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội) là tổ chức thi công xây dựng công trình phần hầm nhà cao tầng với diện tích xây dựng là hơn 6.000 m2 tại khu đất có ký hiệu C1-CT thuộc dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, xã Vân Canh.

Cũng theo quyết định, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lâp biên bản vi phạm hành chính là 20.4.2021, Công ty An Lạc phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp qua 60 ngày, Công ty An Lạc do ông Nguyễn Trọng Thông làm Chủ tịch HĐQT không xuất trình được giấy phép xây dựng sẽ bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ theo quy định.

Quyết định xử phạt của UBND H.Hoài Đức cũng nêu rõ về số tiền nộp phạt 40 triệu đồng kể trên, Công ty An Lạc phải nộp trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

2 là không đủ sức răn đe. Nhiều chuyên gia đã cho rằng, với mức phạt vi phạm hành chính chỉ 40 triệu đồng vì thi công không phép phần móng, hầm nhà cao tầng với diện tích hơn 6.000 mlà không đủ sức răn đe.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội sẽ kiểm tra công trình thi công không phép An Lạc Green Symphony vào ngày 6.5

Theo thông báo của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội , ngày mai, 6.5, cơ quan này sẽ phối hợp với đại diện UBND H.Hoài Đức, UBND xã Vân Canh và UBND xã An Khánh kiểm tra công trình thi công tại khu đất C1-CT tại Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony.

Nội dung Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến làm việc gồm: kiểm tra điều kiện khởi công (hồ sơ pháp lý); việc thi công xây dựng theo giấy phép xây dựng, quy hoạch và hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt; việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, việc mua bảo hiểm của các bên tham gia thực hiện theo yêu cầu.

Vi phạm trật tự xây dựng tại công trình quy mô lớn nhưng đến cuối tháng 4 cơ quan chức năng H.Hoài Đức mới lập biên bản. Nhiều người cho rằng, cần truy trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng chuyên môn

Trước đó, Đội Quản lý trật tự xây dựng H.Hoài Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, cụ thể là thi công không phép tại dự án An Lạc Green Symphony. Công trình này đã quây rào thi công móng toà nhà chung cư với 2 cẩu trục hoạt động cùng gần trăm công nhân đang thi công rầm rộ với các sàn bên tông đã được đổ và nhiều phần cốt thép dựng sẵn.

Nhiều người cho rằng, việc để công trình xây dựng phần móng, hầm nhà cao tầng trên khu đất rộng hơn 6.000 m2 như vậy mà chính quyền địa phương chậm lập biên bản, không sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời là không thể trốn tránh trách nhiệm trong vi phạm của doanh nghiệp.

Đồng thời, dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony đã rao bán rầm rộ trên thị trường bất động sản . Dự án An Lạc Green Symphony được quảng cáo có tính pháp lý rõ ràng, mở ra bài toán sinh lời hấp dẫn hiếm có nhờ có vị trí mang tính chiến lược.

Tuy nhiên, thực tế ngoài những vị trí được cấp phép xây dựng theo quy hoạch, chủ đầu tư dự án đã tổ chức xây dựng công trình mà không có giấy phép xây dựng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư đã gửi hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình chung cư trên nhưng chưa được cấp, do dự án này đã có điều chỉnh quy hoạch và Sở Xây dựng đang chờ ý kiến từ Sở TN-MT. Sở Xây dựng cũng đã nhiều lần có văn bản trả lời nguyên nhân vì sao công trình chưa thể cấp giấy phép.